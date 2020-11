Estabelecimento é arrombado na BR 290; ladrões levaram alimentos e comeram churrasco da geladeira

Na tarde de ontem(4), uma guarnição da Brigada Militar atendeu uma ocorrência de furto/arrombamento em uma empresa à margem da BR 290, em Alegrete.

De acordo com os policiais, eles foram acionados através da sala de operações. No local, foi constatado que indivíduos entraram durante a madrugada no interior da empresa com auxilio de uma escada. Eles destruíram um obstáculo que havia e entraram na cozinha.

Do interior, levaram carnes da geladeira, cerca de 20 kg, além de ter sinais que fizeram lanche, com o salame da geladeira. Assim como, também consumiram doces e churrasco.

Foi realizado contato com o funcionário de 67 anos que comentou com os policiais que não é a primeira vez que arrombam o estabelecimento comercial, porém, não sabe a autoria do delito. Foi feito registro da ocorrência pela Brigada Militar.