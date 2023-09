Estabilidade do Rio Ibirapuitã proporciona alívio em meio às inundações em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A estabilização do rio traz um sinal de alívio para a comunidade, que enfrenta as consequências das recentes inundações na região.

No boletim mais recente, divulgado às 20h, as autoridades informam que o nível do Rio Ibirapuitã está mantido em 11,51 metros. Desde o início das enchentes, um total de 266 pessoas foram atingidas, resultando em 31 famílias desabrigadas, abrigando 90 pessoas, e 61 famílias desalojadas, totalizando 176 pessoas desalojadas.

Em Alegrete, CTG é palco de mais uma audiência crioula

Os bairros afetados pelas inundações incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. Para atender às necessidades da população afetada, estão em funcionamento os abrigos do Ginásio do Oswaldo Aranha, Antigo Posto do Bairro Macedo e SAAIA.

A Defesa Civil do município disponibilizou os seguintes contatos para informações e assistência: (55) 3961 1707 e (55) 991589544.