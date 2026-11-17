Prédio histórico receberá melhorias na pintura externa, manutenção dos beirais, reparos nas esquadrias e recuperação de revestimentos. Obra tem prazo estimado de 90 dias.

A antiga Estação Férrea de Alegrete começou a receber, na manhã desta segunda-feira (16), uma série de intervenções voltadas à revitalização e conservação de sua estrutura. A obra conta com investimento privado de R$ 40 mil, realizado pela multinacional Minerva Foods, em parceria com a Prefeitura de Alegrete.

Considerado um dos importantes patrimônios históricos do município, o prédio passará por melhorias que buscam recuperar suas condições estruturais e preservar as características arquitetônicas do imóvel, que integra a memória ferroviária e a história da comunidade alegretense. Os trabalhos estão sob responsabilidade da empresa CMA Engenharia e têm prazo estimado de 90 dias para conclusão.

Primeira etapa contempla limpeza e preparação das paredes

Neste primeiro momento, as equipes iniciaram os serviços com uma lavagem completa das paredes externas do prédio, etapa fundamental para a preparação das superfícies que receberão o tratamento restaurativo e, posteriormente, a nova pintura.

Após a limpeza, serão realizados os procedimentos necessários para a recuperação dos revestimentos e a preparação das paredes. A pintura externa será executada com tintas especiais, observando as orientações técnicas relacionadas à preservação do patrimônio histórico.

Além da recuperação da fachada, o projeto contempla a manutenção dos beirais, reparos nas esquadrias e outros serviços necessários para melhorar as condições de conservação do prédio.

COMPAHCA orientou sobre cores e materiais

A revitalização também conta com a participação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Alegrete (COMPAHCA), que foi procurado pela Prefeitura para fornecer orientações técnicas sobre a pintura do prédio da antiga Viação Férrea.

De acordo com o presidente do conselho, professor Anderson Perreira Corrêa, a entidade, por meio de seus conselheiros com formação em arquitetura, orientou sobre os tipos de tinta e as cores mais adequadas para a intervenção.

Corrêa destacou ainda que o conselho solicitou a apresentação de um plano de trabalho ou projeto de execução, além de colocar seus profissionais à disposição para acompanhar os serviços.

“Solicitamos um plano de trabalho ou projeto de execução e colocamos nossos arquitetos à disposição para acompanhar a pintura”, destacou o presidente do COMPAHCA.

Preservação da memória ferroviária

A revitalização da Estação Férrea representa uma iniciativa importante para a conservação de um dos espaços que fazem parte da identidade histórica de Alegrete.

“Mais do que recuperar a aparência externa do prédio, a intervenção busca contribuir para a preservação de um patrimônio que carrega parte da trajetória do desenvolvimento do município e da importância do transporte ferroviário para a região”, destacou o prefeito Jesse Trindade dos Santos.

Com o investimento de R$ 40 mil da Minerva Foods, a execução dos serviços pela CMA Engenharia e as orientações técnicas do COMPAHCA, a expectativa é de que, ao longo dos próximos 90 dias, o prédio receba melhorias que prolonguem sua conservação e valorizem esse importante patrimônio histórico de Alegrete.