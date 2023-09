Estação-turbo começa ser construída nos próximos dias

O prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse formalizaram o início das obras no terminal rodoviário, marcando um investimento de R$ 200 mil de recursos próprios da cidade. O objetivo é que as obras se iniciem em outubro, durante o mês de aniversário da cidade.

A estação-tubo será instalada no terminal de ônibus, situado no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, com o intuito de aprimorar a experiência dos residentes de Alegrete que utilizam o transporte público. A iniciativa visa proporcionar maior conforto, segurança e eficiência em seus deslocamentos cotidianos.

A inclusão de uma estação-tubo no cenário de Alegrete segue uma tendência global, com mais de 250 cidades ao redor do mundo já adotando essa solução inovadora no transporte público. A expectativa é que esta nova infraestrutura se torne um referencial de modernidade na cidade, atraindo a atenção de turistas e fortalecendo a identidade local.

Este desenvolvimento foi possível graças ao trabalho conjunto das secretarias de Planejamento e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, que desempenharam um papel fundamental na realização do projeto.