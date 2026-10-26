Estacionamento rotativo avança para regulamentação; prefeitura prevê definir empresa até dezembro

A implantação do novo Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em Alegrete avança para uma nova etapa. Conforme apurou a reportagem nesta semana, a minuta do decreto que regulamentará o funcionamento do sistema foi encaminhada ao Gabinete do Prefeito. Após essa tramitação, o documento deverá seguir para os procedimentos necessários à publicação do edital de licitação, com previsão de encaminhamento até o final de outubro.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uilian Rodolfo Almeida, a expectativa da administração é avançar com o processo licitatório nas próximas semanas. “Acredito que até a primeira quinzena de dezembro já teremos a empresa vencedora do pregão eletrônico”, revelou o secretário.

A definição da empresa responsável pela operação será uma das etapas fundamentais para a implantação do estacionamento rotativo, que pretende organizar a utilização das vagas em áreas públicas do município. No entanto, antes do início da cobrança, ainda será necessário cumprir os procedimentos administrativos e executar as medidas previstas na legislação.

Projeto foi aprovado pela Câmara em setembro

A criação do novo sistema foi aprovada pela Câmara Municipal de Alegrete em setembro, por meio do Projeto de Lei nº 0045/2026. A proposta recebeu 12 votos favoráveis e apenas um contrário.

O texto regulamenta o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago no município e revoga a Lei Municipal nº 6.877/2025, estabelecendo as bases legais para que a Prefeitura possa implementar o serviço em áreas urbanas.

A legislação autoriza o Poder Executivo a instituir o estacionamento rotativo em áreas, vias e logradouros públicos localizados dentro do perímetro urbano. A medida busca estabelecer regras para a utilização das vagas, especialmente nos locais em que a procura por estacionamento exige maior organização.

Embora o projeto aprovado estabeleça as diretrizes gerais do sistema, diversos detalhes operacionais serão definidos posteriormente por meio de decreto municipal.

Tarifas, horários e áreas ainda serão definidos

Entre os principais pontos que dependem da regulamentação estão os valores das tarifas, as ruas e áreas que serão abrangidas, os horários de funcionamento, os tipos de vagas disponíveis e o período máximo de permanência dos veículos.

Essas definições serão importantes para estabelecer como o sistema funcionará na prática e quais serão as regras aplicadas aos motoristas.

A delimitação das áreas de cobrança também deverá orientar os condutores sobre os locais em que será necessário pagar pelo uso das vagas. Os critérios para permanência dos veículos, por sua vez, deverão contribuir para organizar a rotatividade e ampliar a disponibilidade de espaços para estacionamento.

Até a conclusão dessas etapas, não há, nas informações apuradas pela reportagem, uma definição final sobre todos os parâmetros operacionais do novo sistema.

Cobrança dependerá de sinalização e divulgação prévia

A legislação estabelece condições para o início da cobrança. A operação do estacionamento rotativo somente poderá começar após a implantação da sinalização vertical e horizontal nas áreas abrangidas e a realização de divulgação prévia à população.

Essa comunicação deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias, permitindo que os motoristas conheçam as regras antes do início da cobrança.

A sinalização será fundamental para identificar as vagas regulamentadas, informar os horários de funcionamento e orientar os usuários sobre as condições de utilização do espaço público.

A exigência de divulgação prévia também busca garantir que a população tenha tempo para se adaptar às mudanças e compreender as normas que serão adotadas.

Próximas etapas para a implantação

Com a minuta do decreto encaminhada ao Gabinete do Prefeito, o processo entra em uma fase de definição das regras complementares e preparação dos procedimentos para a contratação da empresa responsável pelo serviço.

A previsão informada pelo secretário Uilian Rodolfo Almeida é de que o processo avance para a publicação dos atos necessários até o final de outubro e que a empresa vencedora do pregão eletrônico seja conhecida até a primeira quinzena de dezembro.

O cumprimento desse cronograma, contudo, dependerá do andamento das etapas administrativas e licitatórias.

Após a definição da empresa, ainda será necessário observar as condições previstas para a implantação do sistema, incluindo a organização das áreas, a instalação da sinalização e a comunicação antecipada à comunidade.

Mudança na organização das vagas em Alegrete

A implantação do estacionamento rotativo representa uma mudança na forma de utilização das vagas públicas nas áreas que vierem a ser regulamentadas. A proposta estabelece uma estrutura legal para que a administração municipal organize o uso desses espaços e defina critérios de permanência e cobrança.

Para os motoristas, os próximos meses deverão trazer informações mais concretas sobre as ruas contempladas, os valores a serem cobrados e as regras de funcionamento.

Por enquanto, o avanço do processo depende da conclusão da regulamentação e das etapas necessárias à contratação da empresa operadora. A expectativa da administração municipal é que a definição da vencedora do pregão eletrônico ocorra até a primeira quinzena de dezembro, abrindo caminho para as fases seguintes de implantação do novo Estacionamento Rotativo Pago em Alegrete.