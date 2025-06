Estacionamento rotativo em Alegrete é suspenso; empresa explica como resgatar saldo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O encerramento ocorre em razão do fim do contrato, que já havia expirado e vinha sendo mantido em caráter emergencial.

Com o fim da cobrança, que deixa de valer a partir desta quinta-feira (26), muitos motoristas manifestaram dúvidas sobre o saldo disponível em seus cadastros. Em contato com a reportagem, a direção da BR Parking esclareceu o procedimento para solicitação de devolução dos valores remanescentes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para receber o ressarcimento, os usuários devem enviar um e-mail para [email protected], anexando os seguintes documentos:

CNH do proprietário do veículo;

Documento do veículo (CRLV);

Chave Pix para recebimento.

A empresa informou que o prazo para devolução dos valores é de até 48 horas após o recebimento do e-mail. Ainda segundo a BR Parking, usuários que não solicitarem o ressarcimento neste momento poderão utilizar o saldo posteriormente, caso optem por manter o valor até a retomada do sistema de estacionamento rotativo sob gestão da nova empresa vencedora da licitação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Embora as operações nas ruas tenham sido encerradas, a BR Parking manterá um escritório de atendimento em Alegrete pelos próximos 15 dias. No entanto, o reembolso dos créditos será feito exclusivamente via e-mail, não sendo realizado presencialmente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Quanto aos funcionários, a empresa afirmou que todos os direitos trabalhistas serão respeitados, mas não forneceu detalhes adicionais.