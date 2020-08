Compartilhe









Desde o início de 2019, que Escola Estadual Alexandre Lisboa deixou de atender alunos como escola do Estado, depois de 52 anos de atuação. O motivo alegado, a época, foi o baixo número de alunos.

O anuncio,oficial de extinção como instituição do Estado saiu no último dia 25 de agosto, no Diário Oficial do Estado. A área física onde estão os prédios é da Prefeitura de Alegrete e, a época, em que foi erguida e pela burocracia, a informação da Secretaria de Educação do município é de que o Estado nunca regularizou a área em seu nome

Desde 2018, os prédios da Escola passaram a ser ocupados pela EMEB Francisco Carlos que passa por reformas em sua sede na Vila Nova. Os poucos alunos que eram do Alexandre Lisboa passaram a ser matriculados na outra escola que é do Município.

Ainda em 2019 , a Prefeitura iniciou o processo para ter a cedência da Escola para o Município. Primeiro em sessão de uso e depois de retomada do prédio, já que área é do Município.

A Escola Alexandre Lisboa tem uma boa estrutura física com salas amplas, computadores e outros materiais para o pleno desenvolvimento das atividades escola.

A EMEB Francisco Carlos, que atualmente ocupa o prédio, atende alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental.

Vera Soares Pedroso