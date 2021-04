Estado que mais vacinou, RS mantém queda na média móvel de mortes por Covid; foram mais 241 óbitos nesta sexta

Isto significa que, mesmo com grande número de casos, o percentual de pacientes hospitalizados que acabam morrendo segue crescendo. Por isso, além de reduzir a média de mortes, a taxa de contaminação tem que continuar caindo para desafogar o sistema de saúde e permitir o tratamento adequado dos infectados.

A média móvel de casos apresenta uma diminuição de 28% em relação a duas semanas atrás. É o 18º dia de queda consecutiva.

Na quinta (8), o Rio Grande do Sul assumiu o topo do ranking entre os estados que mais vacinou em relação à população. Eram 13,62% dos moradores imunizados com a primeira dose, à frente do Mato grosso do Sul (13,59%), da Bahia (12,54%), da Paraíba (11,83%) e de São Paulo (11,43%).