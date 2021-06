Estado recebeu 146.250 doses da Pfizer na tarde desta terça-feira

Compartilhe















O Estado recebeu, nesta terça-feira (8/6), 146.250 novas doses da vacina do laboratório Pfizer para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. O avião com a remessa pousou em Porto Alegre às 14h48. Os imunizantes serão distribuídos às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) nos próximos dias.

As vacinas serão usadas para a primeira dose, seguindo o cronograma anunciado pelo governo do Estado na sexta-feira (4/6), que define datas para vacinar toda a população acima de 18 anos no Rio Grande do Sul.

Imunizantes serão distribuídos às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) nos próximos dias – Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O Ministério da Saúde confirmou, na noite de segunda-feira (7/6), o envio de mais 219.500 doses da vacina Astrazeneca, com data a ainda ser confirmada. Esse lote também deverá ser usado para primeira dose.

Na tarde desta quarta-feira (9/6), haverá reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representação do Estado e municípios, para decidir o público-alvo das doses da Pfizer e da Astrazeneca.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom