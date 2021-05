Estado recomenda suspensão de vacinação com Oxford/AstraZeneca em grávidas no RS

Compartilhe















O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, recomendou oficialmente nesta terça-feira a suspensão temporária da aplicação da vacina Oxford/AstraZeneca em gestantes no território gaúcho, como medida preventiva. A orientação segue a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que investiga possíveis efeitos adversos pós-inoculação em gestantes.

O fármaco vinha sendo usado em gestantes acima dos 18 anos com comorbidades – agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e a vacina da Pfizer.

A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A decisão é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a Covid-19 em uso no país.

As gestantes que já realizaram a primeira dose (D1) com essa vacina devem aguardar novas informações com relação à aplicação da segunda dose (D2).

A Secretaria Estadual da Saúde aguarda nova orientação do Ministério da Saúde quanto a questões como a continuidade da vacinação para esse público, se a suspensão também deve ser estendida para as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) e se poderá ser mantida a vacinação desse público com doses de outros fabricantes. O Programa Estadual de Imunizações também emitirá novas notas, esclarecendo sobre o assunto, assim que novas diretrizes sejam definidas.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Alegrete, passa a adotar as medidas recomendadas imediatamente.

DPCOM