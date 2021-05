Estado tem cinco regiões em fase de Ação no Sistema 3As de Monitoramento

Compartilhe















Outras três receberam Alertas na quinta-feira (20).

O governo do Estado recebeu, na tarde de quinta-feira (20/5), os planos de Ação de todas as cinco regiões às quais foram endereçados os primeiros Alertas do Sistema 3As de Monitoramento. Isso significa que as regiões de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo se encontram em fase de Ação no sistema e devem aplicar protocolos mais severos, de acordo com a situação epidemiológica de cada uma.

A partir do envio do plano de ação ao Estado, as regiões devem aplicar imediatamente os protocolos adaptados à situação epidemiológica – portanto, mais restritivos. Isso significa que protocolos mais rígidos são autoaplicáveis e não dependem de aval do Estado.

Ainda assim, o Gabinete de Crise analisará os documentos enviados e, caso identifique que os protocolos adotados pela região não foram suficientes, convocará uma reunião com os prefeitos para sugerir novas medidas. Não há prazo definido para resposta, uma vez que o Estado só se manifestará com relação aos planos de ação se for necessário.

Se não houver resposta – ou seja, se a região não enviar, no prazo determinado de 48 horas após a notificação do Alerta, um novo plano de fiscalização –, será suspensa a possibilidade de a região adotar protocolos variáveis. Os prefeitos da região também serão chamados a uma reunião para que o Gabinete de Crise possa apresentar sugestões.

Na quinta-feira (20/5) pela manhã, o governo do Estado confirmou três novos Alertas, desta vez às regiões de Santa Rosa, Uruguaiana e Palmeira das Missões. As três têm 48 horas, a partir da notificação do Estado, para enviar um plano de ação. O prazo se encerra no sábado (22/5), mas as regiões podem aplicar protocolos mais rígidos imediatamente, sem haver necessidade de esperar até o fim do prazo.

Sendo assim, o Estado tem oito das 21 regiões Covid em situação de Alerta e pelo menos outras seis já receberam Avisos (Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Bagé e Erechim).

Foto: Alex Lopes

Texto: Suzy Scarton

Edição: Secom