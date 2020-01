Estância Silêncio doa matrizes da raça Merino Australiano para o IFFar Campus Alegrete

A partir Portfólio de Parceiros do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ruminantes (GPER) do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete, mais uma parceria foi efetivada no último mês de dezembro. Desta vez, a Estância Silêncio de Alegrete, passa a integrar o grupo das marcas parceiras nas ações desenvolvidas no Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção de ovinos da instituição. Atualmente, a Estância Silêncio configura-se como uma respeitada referência na criação e seleção de bovinos Hereford e Braford e também de ovinos Merino Australiano.

Diante da necessidade de reposição de fêmeas do plantel Merino Australiano, raça ovina especializada para a produção de lã fina e de alta qualidade, a Estância Silêncio realizou a doação de cinco matrizes da raça, registradas pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), para a instituição. A retirada dos animais ocorreu na manhã de 20 de dezembro na propriedade, com a presença dos professores Emmanuel Camargo e Otacílio Motta, além do colaborador Nathã Carvalho. Os animais serão utilizados para a multiplicação e melhoramento do plantel, que teve origem a partir de parcerias anteriormente firmadas com outros criatórios da raça como a Cabanha Santa Camila, Cabanha São Fernando e CIA Azul. “Estas parcerias estabelecidas pelo grupo permitem driblarmos as dificuldades orçamentárias e ao mesmo tempo tornam possíveis a concretização das ações de ensino, pesquisa e extensão do grupo, visando o fortalecimento da ovinocultura e o desenvolvimento prático e científico dos alunos que estão envolvidos diariamente com as atividades junto ao rebanho ovino” afirma o coordenador do GPER e do curso de Bacharelado em Zootecnia, professor Emmanuel Veiga de Camargo.

O GPER agradece imensamente à Estância Silêncio pelo apoio e pelo espírito colaborativo, ensejando votos de otimismo frente à parceria firmada. “Nossa missão de seguirmos em frente em nossos propósitos com muito entusiasmo e comprometimento é melhor forma de retribuir a confiança e apoio de nossos parceiros” finaliza o professor Emmanuel Camargo.