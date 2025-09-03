Estâncias de Alegrete são premiadas em Difusão Genética Nacional na Expointer

As Estância Olhos D’agua, Salso e Silêncio receberam o prêmio “Difusão Genética Nacional 2025”, da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares na raça Braford, durante a 48º Expointer.

A Estância Silêncio pelo desempenho da progênie do touro Silêncio Nativo 38-N3240. Destaque entre os machos, Silêncio 38-N3240, criado por Eduardo Eichenberg.

Silêncio Nativo é oriundo do Programa Touro Jovem da Conexão Delta G, com mais de 700 filhos avaliados somente neste programa de melhoramento genético. Um dos líderes do Sumário da Conexão Delta G 2025/2026 para Índice Desmama, Índice Carcaça, Índice Adaptação e Retorno Maternal, é pai de pelo menos seis touros atualmente ativos em centrais de inseminação, abaixo listados, além de avô do Silêncio WhatsApp, também em coleta de Silêncio Templário; Silêncio Tropeiro; Silêncio Wincheste, Caty Flor y Truco, Cia Azul Aparício e São Manoel Líder

Esta premiação confirma a seriedade do criterioso trabalho de seleção focado em avaliações genéticas e resultados de produção. Um grande reconhecimento à equipe da Estância Silêncio e ao material genético que produz e disponibiliza para todo o país.

O Prêmio Difusão Genética é a distinção realizada na Expointer 2025, que reconhece machos e fêmeas de diferentes raças que, no último ciclo do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), apresentaram os melhores resultados de produção e influência genética no rebanho nacional.

A premiação contemplou as raças Angus, Brangus, Charolês, Devon, Hereford, Braford e Ultrablack. O coordenador do Promebo, Laerte Rochel, explica que o destaque vai para exemplares com comprovado desempenho reprodutivo e produtivo.

Na raça Brangus, o troféu entre os machos ficou com Olhos D’Água 4G 8011TE Profeta, de Antonino Souza Dorneles. O animal de 11 anos é um dos últimos remanescentes da genética apurada da propriedade e tem influência de touros argentinos e americanos. Com grande volume corporal, profundidade e excelente estrutura óssea e excelente ganho de peso. Com vigor sexual, Profeta é o melhor touro do Brasil da genética nacional. Com mais de 5 mil filhos avaliados no PROMEBO. Sua progênie confirmou seu fantástico fenótipo com volume de carne e qualidade racial.

Profeta combina de maneira perfeita toda a força de seu pai MC Eelegido 924W6 com a correção e pureza racial de sua mãe Dalia, a vaca preta mais consistente que a Olhos D’Agua já produziu, mãe também de Lotus.

Na raça Charolês, o vencedor macho foi Sabrito OS4391, do proprietário André Plastina Gomes, da Estância do Salso de Alegrete.