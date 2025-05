Estão abertas as inscrições para o Enem 2025

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa na última segunda-feira (26). As provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. Todos os candidatos devem se inscrever até 6 de junho pela Página do Participante.

O valor da taxa de inscrição custa R$ 85 para quem não teve direito à isenção e deve ser quitada até 11 de junho. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada. A taxa deve ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito.

Quem está isento da taxa também precisa se inscrever no mesmo canal que conseguiu a isenção (como os alunos da rede pública). Caso contrário, não poderá fazer a prova. Importante é atentar aos prazos para realizar de forma correta o processo seletivo.

Disciplinas e horários:

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

16 de novembro

A prova trará:

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):