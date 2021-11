Estão definidas as quartas de final do Torneio do Palmeiras na categoria livre

No último domingo (28), foi realizada a ultima rodada da fase classificatória do 4º Torneio do Palmeiras na categoria livre.

O G8 definiu os jogos das quartas de final da competição. O Sindicato fez 3 a 2 no Brandão e encerrou em terceiro na classificação geral. Mesmo com a derrota o Brandão avançou na última vaga.

A equipe do River Plate ganhou de 1 a 0 do Santos, ambos seguem adiante no torneio, o River foi o sétimo e o Santos segundo colocado na 1ª fase. O Marítimo fez 4 a 0 no já eliminado Palmeiras e acabou de fora das quartas pelos critérios técnicos.

O Cruzeiro superou o Operário por 2 a 0 e foi o sexto na classificação. Já o Operário encerrou a fase na quarta colocação. Fechando a rodada o Várzea Verde fez 2 a 1 no Vera Cruz e encerrou com a melhor campanha na 1ª fase. O Vera Cruz foi o quinto entre os oito classificados.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin as quartas de final acontecem no próximo domingo (5). Confira os jogos:

14h45min:

Cruzeiro x Sindicato (campo do Palmeiras)

Vera Cruz x Operário (campo do Estrelão)

16h30min:

River Plate x Santos (campo do Palmeiras)

Brandão x Várzea Verde (campo do Estrelão)