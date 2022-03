Estão definidos os finalistas do Torneio “Cinquentinha” da Liga

As equipes do Nacional e Sindicato estão na final do 1º Torneio LAF/Lojas Tá Barato pra Caramba.

O torneio na categoria Master 50 anos teve suas semifinais realizadas no último sábado (19), no Estádio Municipal Farroupilha.

No primeiro confronto muito equilíbrio entre Nacional e Fluminense. Um jogo parelho que acabou empatado em 2 a 2 no tempo normal.

Nos pênaltis, deu Nacional 4 a 2. Nacional na final, eliminando o tricolor da Cidade Alta.

Nacional motivado para grande final

Na outra semifinal, um jogaço dos cinquentinhas. O Sindicato aplicou 3 a 1 em cima do badalado time do Nacional “Banguzinho”.

Rubronegro do Bairro Macedo em mais uma final

De acordo com o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, a final está marcada para o próximo sábado (26). Ás 16hs, no Farroupilha: Sindicato x Nacional.

Fotos: Valdir Knierin