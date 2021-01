Estatística da pandemia confirma: estamos no pior momento da Covid em contágio, casos ativos e óbitos

Compartilhe















Para corroborar com a entrevista da Dra Maria Del Carmen, a reportagem do PAT falou com o alegretense responsável pelos gráficos estatísticos realizados desde o início da pandemia que sempre são importantes para que a população possa mensurar a gravidade do quadro relacionado ao novo coronavírus. O estatístico e advogado Marco Rego mais uma vez atendeu à reportagem.

Segundo o profissional, este é o período mais grave da pandemia no Município de Alegrete. Estamos enfrentando nos últimos tempos recordes em todos os dados, mas com evidência nos casos positivos diários, óbitos e casos ativos.

Conforme demonstram os gráficos e o Boletim Epidemiológico, são 808 casos ativos, sendo que na semana passada foram 767. De quarta à terça passada foram 435 novas infecções, contra 351 recuperações. Além dos seis óbitos só nos últimos 7 dias. Com relação à média móvel semanal, Alegrete está com uma alta taxa de contágio e na evolução, há o registro de 77% de aumento no volume de casos diários em relação aos dados de 14 dias atrás. Recorde de óbitos e de picos agudos de infecções, o que representa que a população precisa, muito, colaborar com todas as medidas sanitárias.

Na última segunda-feira, a cidade chegou ao marco de 104 casos positivos em apenas um dia. No total são 45 mortes em decorrência da Covid-19. Entre os dados, o número de pessoas em observação passa dos 900. O número de hospitalizados está em 20. Destes, 7 na UTI Covid-19 que tem oito leitos e dois para emergências. Na última semana, pacientes foram transferidos em razão da falta de leitos. A ocupação chegou a 100% em várias períodos. Infelizmente, as vagas que surgiram foram devido a morte de pacientes.