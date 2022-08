Este homem sabe fazer a amada feliz e apaixonada

Falar de amor é algo que fascina porque penso que o amor é a base de tudo. O amor é capaz de dar sentido à vida. Só por amor muitas vezes as pessoas são capazes de grandes gestos e se colocar em segundo plano para priorizar a necessidade do outro. Só com o amor, muitos são capazes de sentir a dor do outro.

O amor é a base da família, dos relacionamentos e da sobrevivência da humanidade. Mas, a prática do amor, requer saber que esse sentimento pode se manifestar de muitas formas, em diferentes estados e intensidades, exigindo um aprendizado constante.

Em tempos que muitas vezes o destaque maior vem sendo a violência, entre elas contra a mulher, uma imagem na manhã de ontem não passou despercebida por muitos, e foi alvo de comentários positivos e enfase nas redes sociais.

Quem passou pela rua Barão do Cerro Largo, final do bairro Macedo, antes da ponte, viu uma belíssima declaração de amor.

A alegretense foi surpreendida pelo companheiro que pintou no lado externo da casa, lindas mensagens, para presenteá-la no dia do seu aniversário.

Vanessa da Silva conversou com o PAT e se emocionou durante a entrevista. Ela disse que não imaginava que ele estivesse pintando as mensagens para ela, pois está sempre trabalhando e criando algo. O relacionamento de mais de dois anos, está evoluindo para o casamento – destaca.

No dia 1° de agosto, ela comemorou seus 47 anos e o companheiro Jerre Adriane, fez da frente da casa, painéis para lindas declarações de amor e carinho. “Luz do meu rancho; Parabéns meu amor; Nega 4.7; foram algumas das frases.

“Eu fiquei em choque, quando vi que ele havia feito todas essas declarações, mas isso é o que ele realmente demonstra todos os dias. A sorte é minha por ter encontrado e ter ao meu lado uma pessoa como Jerre. Eu dou apoio a tudo pra ele e Deus é Senhor de tudo.

Sempre falo: se tu morrer primeiro, quero que Deus também me leve deste plano, pois a vida não vai mais fazer sentido. Sei de muitos julgamentos, mas o que as pessoas não sabem é que, para ser feliz, não precisa muito, apenas o respeito, carinho, cuidados e o amor de quem se ama. A felicidade está na simplicidade, nos gestos, no cuidado e atenção. Sou muito feliz e que Deus guarde o nosso amor.

Eu só quero ser feliz, como sou com ele, nada mais. Sempre falamos que tudo na vida tem o momento certo e por mais que tenhamos passado por muitas batalhas, hoje, o nosso momento é esse – de paz e amor” destacou Vanessa muito emocionada.

Vanessa acrescentou que sempre que olhamos para algo ou alguém, nossas crenças e experiências influenciam nossa percepção. Por isso, é muito comum cada pessoa ter uma interpretação completamente diferente sobre a mesma imagem ou situação, mas isso, não quer dizer que elas tenham o direito de intervir, criticar e até mesmo magoar os outros com opiniões agressivas .

A chave para a liberdade é a coragem. Ter coragem é ser capaz de fazer o que os outros não esperam que a gente faça, é ir contra a corrente, se preciso, confrontando a incerteza e não se deixar intimidar pelas dificuldades que aparecem no caminho.