Segundo a moradora da Zona Leste, durante a manhã de terça-feira, através da sua rede social(facebook), ela passou a conversar com um indivíduo que, naquele momento, se apresentou como militar do Exército Brasileiro. Durante a troca de mensagens, o suposto militar a convidou para um encontro, este seria realizado em frente ao Hotel de Trânsito de Alegrete, no final daquela tarde, por volta das 18h.

A vítima destacou que, devido a insistência, acabou aceitando. A partir deste momento, o homem pediu para que, na hora do banho, ela enviasse algumas fotos e, desta forma, a mulher enviou quatro. Entre elas, seminua e também de suas partes íntimas.

Contudo, a vítima passou a viver um grande problema ao ser chantageada pelo suposto militar. Ele passou a buscar valores para não divulgar as fotos, citando que iria enviar para o filho da mulher que é do Exército Brasileiro, além de outros familiares. O acusado repassou o número de um celular, que ela deveria ligar para buscar o número do Pix e, realizar a transferência de 200 reais.

A vítima falou aos policiais civis que não realizou o pagamento e também não possui suspeitas de quem teria feito tal chantagem, seguida de tentativa de extorsão. Este pode ser mais um golpe que está sendo aplicado na cidade, portanto, manter sempre alguns cuidados em relação às redes sociais é de suma importância.

A exemplo, já tem vários registros de um golpe muito conhecido através do facebook que é o Golpe dos Nudes. Onde uma mulher envia fotos para a vítima e depois um homem que se diz Delegado liga pedindo valores para evitar uma prisão. Nestes últimos meses os índices de golpes-estelionatos teve um assustador crescimento no Município, alerta feito inclusive pelo Delegado de Polícia Maurício Arruda.