Estelionatário sobrevive da insistência, sempre tem alguém desatento

Mais uma vítima que é ludibriada pelos estelionatários e fica com prejuízo de quase três mil reais.

Segundo registro policial, o homem disse que recebeu mensagens através do WhatsApp de uma pessoa que se identificou como se fosse a sua irmã.

O criminoso disse que precisava com urgência de um depósito de quase três mil reais e, que teria trocado o número de celular em razão de problemas no aparelho anterior.

Sem desconfiar em momento algum, o homem fez a transferência para a conta Pix enviada pelo estelionatário.

Somente depois de um tempo, ao falar com a irmã ficou ciente que havia caído em um golpe.

Nas últimas semanas, novamente, aumentaram os números de ocorrências em decorrência de golpes.

É importante que as pessoas não repassem os dados via telefone ou mensagem e, em caso de solicitação de auxílio financeiro, se possível se certificar de que a pessoa realmente é o familiar ou amigo, mesmo que a foto de perfil do WhatsApp seja da pessoa em tela.