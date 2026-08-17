Estelionato lidera registros em Alegrete, enquanto julho tem queda nas ocorrências

Os indicadores criminais de Alegrete mostram um cenário de contrastes no início do segundo semestre de 2026. Em julho, o município registrou 96 ocorrências nos principais indicadores criminais, segundo dados da Polícia Civil. O número representa uma redução em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram contabilizados 103 registros.

Os dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) são divulgados mensalmente e permitem acompanhar a evolução dos principais indicadores de criminalidade nos municípios gaúchos.

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Embora o total de julho tenha apresentado queda, dois crimes continuam concentrando a maior parcela dos registros em Alegrete: furto e estelionato.

Furtos lideram julho

Dos 96 registros contabilizados no mês, 44 foram de furtos, representando a principal ocorrência criminal registrada em julho.

O número, porém, aparece dentro de um cenário de redução quando analisado o primeiro semestre. De janeiro a junho, Alegrete registrou 290 furtos, conforme o levantamento apresentado com base nos indicadores da SSP-RS.

A queda dos furtos é um dos aspectos positivos observados no cenário criminal do município, especialmente diante da estabilidade do número geral de ocorrências no primeiro semestre.

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Estelionato ganha espaço

Logo atrás dos furtos aparece o estelionato, com 35 registros em julho. O crime já havia se destacado durante o primeiro semestre e terminou os seis primeiros meses de 2026 como o indicador com maior número de ocorrências em Alegrete.

No primeiro semestre, foram 252 registros de estelionato, número superior aos 235 contabilizados no mesmo período de 2025. O crescimento foi de 7,2%.

Com os registros de julho incluídos no levantamento apresentado, o município chega a 295 ocorrências de estelionato no ano, mantendo o crime no topo dos indicadores acompanhados.

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O avanço dos golpes chama atenção porque, diferentemente dos furtos tradicionais, muitos casos de estelionato envolvem abordagens realizadas por meios digitais, contatos telefônicos, mensagens e outras estratégias utilizadas para induzir as vítimas ao erro.

Drogas aparecem entre os principais registros

Outro grupo de ocorrências registrado em julho envolve posse e tráfico de drogas, que somaram 10 casos no mês.

O indicador também permanece entre os principais registros acumulados no ano. De janeiro a julho, conforme os números apresentados, Alegrete contabiliza 68 ocorrências relacionadas à posse e ao tráfico de drogas.

O acompanhamento desses registros faz parte dos indicadores criminais utilizados pela SSP-RS para monitorar a situação da segurança pública nos municípios do Estado.

Abigeato volta a preocupar

Se os números de furtos apresentam redução, o mesmo não ocorre com o abigeato, crime que voltou a chamar a atenção no cenário de segurança de Alegrete.

No primeiro semestre de 2026, foram registrados 22 casos, representando crescimento de 66,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Em julho, foram contabilizados mais três casos de abigeato.

O crescimento ganha relevância em um município com forte presença da atividade agropecuária. O combate ao furto de animais é, inclusive, uma das áreas contempladas pelas metas estaduais de segurança pública do Rio Grande do Sul.

Furto de veículos permanece em patamar baixo

Os registros envolvendo veículos também foram reduzidos em comparação com outros indicadores. Em julho, Alegrete teve um caso de furto de veículo. No acumulado do ano, são seis ocorrências.

Também foi registrado em julho um delito relacionado a armas e munições, chegando a 17 casos dessa natureza no acumulado de 2026.

Um caso de latrocínio no ano

Entre os crimes de maior gravidade, Alegrete registra um caso de latrocínio no acumulado de 2026. O número aparece isoladamente diante de um conjunto de indicadores que é dominado por crimes patrimoniais e estelionatos.

É importante observar que os números da SSP-RS correspondem a registros de ocorrências policiais. A própria Secretaria explica que suas estatísticas são produzidas a partir de registros administrativos, geralmente originados dos boletins de ocorrência realizados junto às polícias estaduais.

Julho registra queda no total de ocorrências

O resultado de julho apresenta uma redução de aproximadamente 6,8% em relação ao mesmo mês do ano passado: foram 96 registros em 2026 contra 103 em julho de 2025.

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Apesar da redução mensal, os números acumulados mostram que a criminalidade no município apresenta comportamentos diferentes conforme o tipo de crime.

Enquanto os furtos diminuíram, o estelionato ganhou espaço e o abigeato voltou a crescer de maneira expressiva.

No primeiro semestre, Alegrete havia encerrado o período com 617 ocorrências nos principais indicadores criminais, praticamente estável em relação a 2025, quando foram registrados 620 casos — uma redução de 0,48%.

O retrato da segurança no início do segundo semestre

Os dados de julho reforçam uma tendência já observada nos primeiros seis meses do ano: furtos e estelionatos concentram grande parte das ocorrências registradas em Alegrete.

Ao mesmo tempo, a elevação do abigeato cria um ponto de atenção específico para o município, principalmente pelo impacto que esse tipo de crime pode provocar no setor rural.

Com o início do segundo semestre, os números de julho oferecem o primeiro retrato dessa nova etapa de 2026. A redução no total de ocorrências é um dado positivo, mas o avanço de determinados crimes mostra que os desafios para a segurança pública de Alegrete continuam diferentes em cada área — do combate aos furtos e golpes ao enfrentamento do abigeato na zona rural.

Fonte: Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), indicadores criminais de 2026. Consultar indicadores criminais da SSP-RS

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