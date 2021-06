Estelionato, tráfico e homicídios tiveram alta em Alegrete, aponta dados da SSP

Compartilhe















O mês de maio terminou com redução de 29% nos homicídios no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados na quinta-feira (10) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). No mesmo período, os latrocínios(roubo com morte) também tiveram queda, de 25%.

Por outro lado, os feminicídios registraram aumento de 14,3% no Estado na comparação com igual mês do ano passado. O número de vítimas de homicídio passou de 176 para 125 na comparação entre maio de 2020 e o mês passado. No acumulado desde janeiro, a queda é de 20,2%. Em ambos os recortes, segundo a SSP, o dado atual é o menor desde 2007.

Em Alegrete, houve uma vítima a menos num comparativo neste mesmo período em relação aos cinco primeiros meses de 2020. Até maio deste ano, o município registrou 4 homicídios doloso, no ano passado até maio foram 3. Os dados divulgados pelo departamento de planejamento e integração do observatório estadual da segurança pública revelam que entre os seis principais indicadores a cidade de Alegrete teve aumento nos índices de homicídio doloso, estelionato e tráfico, nos demais crimes como furtos e abigeatos houve uma redução.

Nos dados registrados até o dia 31 de maio deste ano, Alegrete contabilizou 217 furtos, em 2020 nesse mesmo período foram praticados 371. O crime de abigeato este ano soma até maio um total de 20, ano passado foram 31 nos primeiros cinco meses. Já registros de tráfico (entorpecentes), somam 33, contra 31 do mesmo período em 2020. Em 2021, foram registrados 33 casos de roubo, no ano passado até maio já haviam sido registrados 62.

Já os estelionatos tiveram uma alta de 53%, em 2021 já são 162 casos registrados, diferente do ano passado, quando até maio eram 106 registros. Nos casos de homicídios dolosos, o município já teve 4 vítimas, em 2020, até maio haviam ocorrido 3 mortes.

Nos cinco primeiros meses do ano a cidade de Alegrete foram registrados 33 roubos, 6 furto de veículos, 1 roubo de veículo, 26 posses de entorpecentes e 18 delitos relacionados à armas e munições.

