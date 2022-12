Estiagem: Ibirapuitã quase quase atora e no interior aumentam as comunidades atendidas com caminhão pipa

Na região do Rincão de São Miguel uma família que dependia de cacimba para beber água relata que o reservatório natural secou e estão se socorrendo de poço artesiano de um vizinho.

Cacimba que secou no Rincão de São Miguel

Uma trabalhadora rural que vive na localidade diz quem em algumas partes o Ibirapuitã já secou, também em decorrência de levantes para lavouras de arroz, relata.

levante no Rio Ibicuí

Alguns moradores próximos a lavouras de arroz temem que quando chover a água de cacimbas possa ficar poluída com os produtos usados em lavouras de arroz ou soja e não seja própria ao consumo humano e nem de animais.

A Defesa Civil do Município resposavel pelo abasteciménto de famílias com problemas de falta de água no interior está com intenso trabalho.

Renato de Santana Arnoud Grande, coordenador da Defesa Civil de Alegrete, informa que os pedidos de abastecimento chegam e são cadastrados e repassados à Secretaria de Agricultura e Pecuária que leva água de caminhão pipa às localidades no interior.

Atualmente, conforme Arnoud Grande, as localidades em que o caminhão abastece são: Caverá, Capivari, assenatmento do Passo Novo, Rincão do 28, Passo do Silvestre e Jacaraí.

Não ha previsão de chuvas mais intensas para os próximos dias.