Estímulo à vida acadêmica: Lauro e Unipampa estreitam laços

A convite da Direção da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), estudantes do Ensino Fundamental II, turma 81, da EEEB Dr. Lauro Dornelles, visitaram o câmpus de Alegrete. A atividade ocorreu dia 23, das 14h às 15h20min.



Os alunos foram acompanhados pela supervisora, Cristiane Viana. Na Universidade foram guiados pelos bolsistas Elton e Milena, aos quais coube apresentar laboratórios, equipamentos, salas de aula e área externa desta importante instituição de Ensino Superior do país.



Visitações semelhantes vêm acontecendo periodicamente desde o início do ano letivo, quando os diretores Assis Magalhães, da Escola Lauro Dornelles, e Ederli Marangon, da Unipampa, junto do vice-diretor Russel Vaz Moraes (turno da Tarde), acordaram estreitar os laços e minimizar ainda mais a distância entre as instituições, que, situadas na zona leste do município, bairro Ibirapuitã, são “vizinhas”.

As primeiras visitas, guiadas pelo próprio diretor Ederli, destinaram-se a concluintes do Ensino Médio.

As turmas 301, 302 e 303 foram, uma a uma, à Unipampa; e muitos discentes puderam visualizar o cotidiano de uma instituição de ensino superior, meio ao qual estão prestes a ingressar, perante o fato de que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre em novembro (depois, via obtenção de nota pertinente, poderão concorrer a vaga em algum curso oferecido pela instituição, que é pública; os cursos de graduação oferecidos pela Unipampa, em Alegrete, são: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software e Engenharia de Telecomunicações).



Sobre a visita de estudantes do Ensino Fundamental II, tem-se de salientar a necessidade de incentivo e conscientização acerca da importância do Ensino Superior e de que, para alcançar este nível acadêmico, deve-se, desde agora, ter-se a noção do que é uma universidade, da identificação de uma vocação, de um foco, do estabelecimento de metas de estudo, dentre outros fatores.



Para as próximas semanas, estão previstas outras visitas, também de alunos do turno da tarde (Fundamental II). Há poucos dias, sob a responsabilidade das professoras Marcela, Sâmela e coordenadora Cristiane, concluintes das turmas 91 e 92 foram até o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), câmpus local, no Passo Novo, onde puderam conhecer a estrutura da instituição, sobretudo seus laboratórios, experimentos e espaços de prática/pesquisa rural.

Esta visita faz parte de programa do IFFar para que escolas de Alegrete e região possam conhecer o câmpus e os cursos lá ofertados, tanto técnicos quanto superiores.