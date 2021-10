Estrada do Caverá tem sérios problemas de manutenção

Produtores rurais continuam a reclamar das condições de estradas do interior. Uma produtora rural diz que a estrada do Caverá em toda a sua extensão está abandonada. A servidora pública municipal alega já ter solicitado aos representantes da Prefeitura e alguns vereadores sobre a manutenção de todo trecho. Ela relata a existência de buracos, deslizamento de terra em algumas partes da estrada.

Um trecho de 40 Km temos que fazer, no máximo a 20 por hora e levamos duas horas, diz. -E se as famílias tiverem uma urgência como vão fazer para rodar mais rápido com a estrada em péssimas condições”, questiona. Informa que há um ano não entra patrola e vê a urgente necessidade de manutenção desta estrada vicinal. A Secretaria de Infraestrutura mantém várias frentes de manutenção em estradas do interior, porque sabe da necessidade. São mais de 4 mil kms de estradas e com as últimas chuvas a situação piorou.