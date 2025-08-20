Estradas rurais do Rincão do São Miguel e Inhanduí recebem melhorias em Alegrete

A prefeitura de Alegrete por meio da secretaria de agricultura, continua realizando melhorias nas estradas rurais do interior do Município. As localidades são frequentemente alvo de pedidos de revitalização e estão sendo atendidas pela administração municipal.

As localidades do Rincão do São Miguel e do Inhanduí já estão recebendo os trabalhos, garantindo mais segurança e trafegabilidade para quem vive e produz no interior. Patrolamento e a colocação de cascalho, estão sendo colocados na localidade.

Segundo dados da secretaria de agricultura, a próxima localidade a ser atendida será a do Silvestre. O principal objetivo é melhorar e dar condições boas para os produtores e moradores que vivem e passam pela localidade do interior de Alegrete.

Foto: Prefeitura de Alegrete