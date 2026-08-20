Estradas rurais são castigadas pela chuva e aulas são suspensas em três polos de Alegrete

As chuvas que atingiram Alegrete ao longo do mês de agosto, acumulando mais de 170 milímetros, provocaram novos problemas de trafegabilidade no interior do município e levaram à suspensão das aulas em três polos da rede municipal nesta quinta-feira (20).

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De acordo com o setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação e Cultura, as atividades foram canceladas nos polos Angico, Jacaquá e Rincão do 28, diante das condições das estradas que dão acesso às escolas. No Polo da Conceição, embora as aulas não tenham sido suspensas, estudantes também enfrentam dificuldades para chegar à unidade de ensino devido a trechos considerados sem condições adequadas de tráfego.

A decisão de interromper temporariamente o transporte escolar foi tomada como medida de segurança para alunos, professores e motoristas. Segundo o chefe do Transporte Escolar de Alegrete, Dilamar Rodrigues, a situação das estradas torna arriscada a circulação de ônibus e vans escolares.

“Qualquer manobra em ônibus ou van escolar pode provocar que o veículo atole ou até tombe às margens das estradas”, explicou Rodrigues.

Faltas serão justificadas

A suspensão do transporte não deverá resultar em prejuízo aos estudantes em relação à frequência escolar. Quando o aluno fica impossibilitado de comparecer às aulas em razão das condições das estradas e da interrupção do transporte escolar, as faltas são justificadas.

As direções das escolas também avaliam estratégias para recuperar os conteúdos que eventualmente deixarem de ser trabalhados durante os dias em que as atividades forem interrompidas.

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Equipes devem vistoriar trechos mais críticos

Diante do agravamento das condições das estradas, equipes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural devem percorrer, ainda nesta quinta-feira, os trechos mais atingidos pelas chuvas.

A intenção é avaliar a possibilidade de realizar intervenções emergenciais, principalmente com a colocação de cascalho, para restabelecer as condições de circulação e permitir o retorno do transporte escolar aos polos onde as aulas foram suspensas.

O trabalho, no entanto, depende de uma trégua nas chuvas. Com o solo excessivamente encharcado, a realização de serviços de recuperação pode ser prejudicada e até agravar as condições das vias.

Enquanto as equipes avaliam os pontos mais críticos, a prioridade é garantir que o deslocamento de estudantes e profissionais da educação ocorra com segurança. A liberação do transporte escolar dependerá das condições de cada trecho e da possibilidade de circulação dos veículos sem colocar os passageiros em risco.