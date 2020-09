Estratégia, marketing e uma pitada de conteúdo, conheça Thiago Miranda, sócio da Agência de Marketing que vem revolucionando o mercado alegretense

Compartilhe









O profissional de marketing é aquele responsável por criar as estratégias para tornar um produto ou serviço mais atrativo para seu público-alvo. Dentre as atribuições exclusivas do profissional de marketing estão a pesquisa de mercado, a construção de identidade da marca e gestão da comunicação externa da empresa. Para falar um pouco mais sobre a prática profissional conversamos com Thiago Miranda, profissional de Marketing com quase 15 anos de experiência na área. Confira o que ele disse sobre o mercado de Marketing em Alegrete e os desafios atuais da profissão.

À frente da área de Marketing, Comunicação e Sucesso do Cliente da Agência Bhaita Marketing desde Setembro de 2018, Thiago já apoiou diversas marcas a conquistarem relevância e participação de mercado desde o início da empresa com o Sócio João Hoffmann.

Ao ser questionado sobre os efeitos do Covid-19, Thiago ressaltou que: Oportunidade e visão de mercado é um dom, e quem conseguiu inovar, mesmo diante a pandemia, tem uma grande tendência a se tornar mais forte ao longo dos anos.

“Todos os movimentos globais apontam para um crescimento enorme e irreversível dentro dos meios digitais. No Brasil, não é diferente; no Alegrete, também não.” – afirma Thiago

O que é ser um profissional de Marketing em 2020? O mercado de comunicação vive em constante mudança, e o profissional deve seguir essa linha. O profissional de marketing de sucesso hoje é diferente do profissional de alguns anos atrás. Hoje ele é um profissional de business, que entende de finanças, logística e vendas. Ele precisa saber se comunicar desde a hora que o produto ou serviço está sendo desenvolvido até chegar ao seu destino final, ou seja, precisa ser um profissional completo, além de estar sempre antenado e ser curioso para não perder as inovações e mudanças que acontecem no dia-a-dia.

As empresas hoje precisam ter como princípio o seu propósito e atuar fortemente no que amam, e jamais precisarão trabalhar sequer um dia.

Thiago Miranda iniciou sua carreira profissional em 2005 em nosso comércio local, e desde lá já atuou a frente de grandes empresas Alegretenses, e sempre voltado à área do marketing e comunicação.

Thiago afirma que o marketing está em seu sangue, e seu espírito empreendedor começou desde muito cedo, quando aos 14 anos ajudava seu Avô na Padaria da família, desenvolvendo já uma capacidade empreendedora.

Nas horas vagas, Thiago dedica seu tempo a sua família, amigos e claro, quem não conhece seus dons artísticos precisa saber que ele tem por hobby o canto, e voltando no tempo em 2017, realizou um dos seus sonhos que era fazer um acústico, que se chamou LIVE IN ALEGRETE com a participação de alguns músicos locais. Ele garante que este lado artístico vai além do canto, desde criança sempre esteve a frente de grupos de dança, que realizava apresentações nas escolas da cidade.

Thiago também já trabalhou como produtor de artistas locais, e afirma que fez muito de seu trabalho com o coração pois nunca recebeu nenhum dinheiro por isso, e tudo certo, pois o grande reconhecimento é o maior incentivo e o aprendizado de toda e qualquer experiência são válidos para a construção como pessoa e profissional.