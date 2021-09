Estreia do Programa de rádio “A Hora do Fan, uma voz conservadora”

Conteúdo Patrocinado!!!



O programa abordará temas de extrema importância para a cidade , estado e país. Assuntos como: saúde, educação, segurança pública, economia, empreendedorismo e política. Todos eles contarão com a presença de convidados renomados nacionalmente e mostrarão o lado conservador brasileiro.



Na sua estreia a convidada será Ruth Dorneles, graduada em Administração pela Universidade Luterana do Brasil (2012). Especialista em Informação e Tecnologia em Saúde, MBA – Auditoria em Saúde, Especialista em Gestão Pública Municipal pela UNIPAMPA. Há mais de 20 anos atua na área de Administração Hospitalar. Supervisora de faturamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e diversas instituições públicas e privadas dentro e fora do RS. Docente pela Central de Transplante do Estado do Rio Grande do Sul.



Vasto conhecimento em legislação/SUS e Saúde Suplementar, auditoria, avaliação, regulação e controle dos fluxos e processos institucionais com foco na captação de recursos, realizando auditoria administrativa em contas hospitalares, mapeamento de processos, fluxo de pacientes, elaboração e negociação de contratos públicos e privados, contratualização municipal, treinamento do corpo administrativo de apoio dentro das instituições, palestrante, docente na área de faturamento, desenvolvimento profissional para atendimento do cliente interno e externo, rotinas administrativas e serviços de apoio dentro da instituição, treinamento e sensibilização para os registros assistenciais adequado. Possui vivência desde a avaliação e diagnóstico até implantação de soluções. Avaliação e implantação de software de gestão, bem como prontuário eletrônico e demais automações dos fluxos e processos assistenciais e de gerenciamento.

Sendo especialista na área de administração e faturamento hospitalar atuou e atua em várias empresas, realiza treinamentos internos com foco em processos e rotinas administrativas, orientação às equipes assistenciais. Membro da equipe de implantação de sistemas corporativos, aplicativos de gestão hospitalar, junto aos hospitais universitários brasileiros.



Principais temas:



Administração hospitalar, gerenciamento de equipe, Gestão de pessoas e processos, treinamento de equipes em processos administrativos e em faturamento hospitalar,

Ruth Dorneles é sócia-diretora da SEAC – GESTÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA, sócia-diretora da Saúde Brasil – soluções para gestão de Empresas Públicas e Privadas, Credenciada para Instrutoria e Consultoria do Sebrae/RS, Consultora Fundação de Ciência e Tecnologia do RS, Fundatec.

Participe da Hora do Fan! Uma voz conservadora!