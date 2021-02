Estrutura comprometida põe um fim à Passarela que ligava o Centro à Vila Nova

Compartilhe















Como havia sido anunciado no dia anterior, na manhã de ontem(24), a Secretaria de Infraestrutura do Município realizou a retirada das escadas da Passarela. A estrutura era responsável pela passagem de pedestres da área central à Vila Nova. Entretanto, com o tempo e falta de manutenção, alguns problemas como corrosões e a falta de uso por parte dos usuários com a finalidade de travessia, o local se tornou ponto de marginalização. Essas informações foram repassadas pelos moradores e pelo atual presidente do bairro, Enio Santos, ao vereador Vagner Fan, que solicitou um laudo da estrutura.

Com o pedido da retirada, mediante laudo ao Prefeito Márcio Amaral, para evitar assaltos e outras ocorrências na região, onde a população destacava que a passarela era utilizada para prática de atividades ilícitas e, desta forma gerava insegurança, as escadas foram removidas até que haja um novo projeto onde a passarela possa ser realocada e ter uma finalidade para a qual foi inicialmente construída.

A retirada iniciou por volta das 8h e durou cerca de duas horas. Foi realizada uma inspeção nos dias 2 e 3 de fevereiro. Um laudo técnico e fotográfico demonstraram vários problemas na estrutura da obra.

A demanda era uma reivindicação antiga dos moradores locais, já que com o fim da passagem dos trens pelo local, os moradores abandonaram a passarela, que passou a ser utilizada como ponto de prostituição e de drogadição.

A passarela mede 35 metros de comprimento, 7 metros de altura e 1,20 de largura e encontra-se com diversos pontos críticos de corrosão.O laudo assinado pelo engenheiro responsável, Ênio Roberto Brandolt Radaelli, solicitou a interdição imediata da passarela para evitar acidente e garantir a segurança da população.

O vereador Vagner Fan destacou que a solicitação dos moradores leva em conta a segurança de todos. Ele citou, também, o trabalho do atual presidente do bairro, Enio Santos, que há anos buscava uma solução para o problema enfrentado pela comunidade. “A sugestão é que a passarela seja revitalizada, tenha manutenção e possa ser utilizada em outro ponto, como por exemplo na BR 290. Desta foma, fazendo a ligação aos bairros Piola, Gamino, José de Abreu e renascer.” – comentou.