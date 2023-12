Estudante da Unipampa é autor de projeto de semáfaro inteligente para maior fluidez no trânsito

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O objetivo do trabalho do acadêmico de Engenharia de Telecomunicação da Unipampa, Mateus Araújo da Silva, que foi apresentado no dia 21, é a elaboração de um protótipo de sinalização de semáforo de trânsito que impõe recursos adicionais para a melhoria da qualidade de vida da população em pequenos centros populacionais.

Festas de fim de ano, com altas temperaturas, exigem muito cuidado no preparo dos alimentos

Ele explica que se os carros ficarem parados ligados por muito tempo nos semáforos, ocorrendo arranques frequentes de milhares de automóveis, isso terá efeito tanto na demora do trânsito quanto na poluição atmosférica. O novo dispositivo proposto pelo estudante proporcionará fluidez ao trânsito, e o trabalho visa a otimização juntamente com uma nova arquitetura inovadora de sinalização de semáforo.

Músicos ao vivo na programação e muitas doações de ouvintes marcaram a promoção Amigos da Nativa

O projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo de semáforo microcontrolado, apresentando uma proposta inovadora de sinalização. Com foco primário na fluidez do tráfego de trânsito, facilidade e agilidade em sua manutenção, e na redução da poluição visual em áreas urbanas. Ao ser implantado, Mateus descreve que a nova tecnologia aprimorará o deslocamento, reduzindo congestionamentos e minimizando os tempos de deslocamento nas vias urbanas. Isso resultará em benefícios tangíveis para a mobilidade urbana e para a qualidade de vida dos cidadãos.

Num ano de desafios e superação, família Temp realiza confraternização com corrida de Natal

O impacto ambiental positivo será aprimoramento do fluxo. A nova tecnologia não apenas contribuirá para a eficiência do sistema viário, mas também reduzirá a necessidade frequente de paradas e acelerações dos veículos, resultando na diminuição das emissões de gases de efeito estufa, notadamente dióxido de carbono, e assim mitigando impactos adversos ao meio ambiente.

Melhoria da qualidade de vida

Outro aspecto observado pelo acadêmico em seu trabalho é que a poluição visual e os congestionamentos de tráfego afetam negativamente a qualidade de vida nas áreas urbanas, prejudicando a estética das cidades e aumentando o estresse para os habitantes locais. Ele acredita que a implementação bem-sucedida do projeto proposto pode melhorar significativamente a experiência urbana e a satisfação dos cidadãos, ao mesmo tempo em que otimiza o uso dos recursos públicos.

Professor Mauro Fonseca Rodrigues



O futuro Engenheiro de Telecomunicações destaca a conquista de uma patente para essa iniciativa, reconhecida como uma invenção de engenharia. A colaboração do professor Mauro Fonseca Rodrigues possibilitou a elaboração bem-sucedida do plano de patente, atingindo todos os objetivos previamente estabelecidos. Além disso, o projeto conduzido está alinhado aos princípios da sustentabilidade e visa aprimorar a qualidade de vida da população que utiliza as vias urbanas. Contribui para a criação de um ambiente urbano mais verde e sustentável, estabelecendo metas para a redução de emissões poluentes na atmosfera.

Operação da Guarda Municipal aborda mais de 120 veículos e constata muitas irregularidades

Adicionalmente, explica que busca promover um fluxo contínuo de veículos, reduzindo o tempo de espera em semáforos e cruzamentos, tornando-se um equipamento que servirá à população e ao planeta, pois reduzirá significativamente o tempo de espera com semáforos abrindo desnecessariamente para vias sem fluxo. Com essa nova tecnologia, haverá uma redução significativa da emissão de gás carbônico na atmosfera.