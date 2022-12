Estudante de 16 anos morre após ter parada cardíaca em Anápolis

Share on Email

A estudante Andressa Santos Monteiro, de 16 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto ia dormir, segundo a família, em Anápolis, a 55km de Goiânia. A tia da menina, Ana Paula Santos, contou que a sobrinha teve crises convulsivas dias antes do episódio.

“Este ano, ela já teve crises convulsivas, esteve internada em julho, mas já estava boa. Há uns dias ela deu uma crise no colégio. Agora, infelizmente, ela passou mal em casa. Sou mãe de coração da minha sobrinha, dói demais”, disse a tia.

Andressa morreu na noite de quarta-feira (14). O perfil da adolescente nas redes sociais mostra que ela gostava de fazer atividade física e sempre postava vídeos e fotos na academia. Além da ginástica, ela treinava Jiu-Jitsu e chegou a ganhar uma medalha de prata pelo bom desempenho.

A adolescente também chegou a concorrer o Miss Teen Anápolis de 2020. Ela estudava no Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Senador Onofre Quinan, que lamentou a morte da aluna (veja abaixo). Ela era querida pelos amigos e professores.

A tia de Andressa informou que a menina tinha o sonho de estudar no colégio e amava a todos. A família não informou se a menina tinha alguma doença específica que possa ter ocasionado a morte, e a relação com as convulsões que ela sofria.

A adolescente foi sepultada na tarde de quinta-feira (15), no Cemitério Park, em Anápolis.

Por Jamyle Amoury e Ysabella Portela, g1 Goiás e O Popular