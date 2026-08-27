Estudante de Direito morre dentro de sala de aula da Urcamp em Bagé

Conforme informações extraoficiais, Mayara costumava chegar mais cedo à sala de aula. Um colega que chegou posteriormente teria encontrado a estudante caída. Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, ela já estava sem vida.

As circunstâncias e a causa da m0rte ainda não foram divulgadas oficialmente.

Em razão da m0rte, as aulas no campus de Bagé foram suspensas.

Luto

A Urcamp também decretou luto oficial de três dias na instituição.

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Em nota de pesar, a Urcamp, o curso de Direito e a Fundação Attila Taborda manifestaram “profundo pesar e consternação” pelo falecimento da acadêmica.

A instituição enalteceu o interesse de Mayara pelos estudos, a dedicação à formação e a busca pelo sonho profissional. Segundo a nota, ela deixa entre colegas, professores e demais integrantes da comunidade acadêmica a lembrança de uma jovem comprometida com seus propósitos, com o conhecimento jurídico, com as amizades e com a família.

A Urcamp também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da estudante diante da perda.

Foto: Arquivo pessoal

Fonte: Bagé Agora