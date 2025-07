Estudante do Raymundo Carvalho é bronze na Olimpíada Nacional de Matemática

Autora da façanha, a estudante Helena Leonardi Gonçalves, 18 anos, recebeu seu reconhecimento na última quarta-feira (09), no campus da Universidade Federal de Rio Grande – Furg, em Rio Grande.

A medalhista alegretense participou da cerimônia de premiação acompanhada do reitor da Urcamp, professor doutor Guilherme Cassão Marques Bragança, da orientadora educacional Giorgia Alves de Alves, e da coordenadora pedagógica, Carine Jardim de Castro.

“O Colégio Raymundo oferecia para fazer a Olimpíada de Matemática desde o oitavo ano. Logo no primeiro ano que eu fiz, eu ganhei menção honrosa”, relembra Helena.

A partir daí a jovem começou a participar da Olimpíada Nacional de Ciências, a Olimpíada Brasileira de Biologia, de Biotecnologia e de Inglês. Em 2024, veio a aguardada classificação da OBMEP.

A diretora do Colégio Raymundo Carvalho, Giciéli Barúa, disse estar orgulhosa da conquista da aluna. Ela ressaltou que esse sucesso é fruto do trabalho pedagógico da escola, que investe na formação de seus estudantes, promovendo um ambiente de incentivo ao desenvolvimento de habilidades e talentos. “Também parabenizo toda a equipe pedagógica pelo apoio e pela preparação que contribuíram para essa conquista, reforçando o compromisso da escola em estimular o potencial de cada aluno e incentivar a participação em competições que valorizam o conhecimento”, ressalta.

O reitor da Urcamp, que fez questão de conduzir a equipe de Alegrete até o evento, reforçou o resultado obtido pela estudante.”A Helena é muito dedicada, demonstra grande maturidade e noção do que quer para o futuro “. Bragança identifica aqui um caso em que a escola tem um papel fundamental: perceber as habilidades de um aluno e incentivar seus talentos.

Próximos passos

Com a matrícula trancada no curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciado em 2025, Helena aguarda uma dezena de inscrições e provas que fez para instituições de ensino superior nos Estados Unidos. “Eu quero fazer ciências cognitivas. Eu quero ser pesquisadora, quero auxiliar na psicologia do desenvolvimento”, pondera a estudante que já teve sua avaliação aceita na Universidade de Nova Iorque. “A minha preferida é Yale, mas também gostaria de estudar na de Brown ou na Universidade de Chicago”, avalia.

Aluna do Colégio Raymundo Carvalho desde sempre, a jovem acha que vai sentir falta da atenção dedicada pelos professores. “A comunidade é uma coisa muito importante, os alunos, mas eu acho que os nossos grupos a gente faz em qualquer lugar. Mas a atenção que os professores nos dão, a valorização que eles têm pela nossa vida, para incentivar a gente no que a gente gosta é diferente. Então, isso é um carinho muito grande que fica. A gente fica amigo dos professores, isso é muito bom”, conclui.

A equipe da Urcamp esteve, também, no Museu Oceanográfico de Rio Grande. A visita serviu como resposta de reconhecimento ao pedido da medalhista que tinha uma grande curiosidade pelos acervo natural e pelas pesquisas em exposição.

Foto: Glauber Pereira