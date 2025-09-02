Estudante esfaqueado pelas costas por colega

O ataque ocorreu em uma praça, fora do ambiente escolar, após um desentendimento entre os dois durante uma aula de educação física pela manhã, de ontem em Cruz Alta.

A direção da escola registrou a briga e comunicou os pais. A vítima, que havia deixado a escola por volta das 11h30, foi surpreendida pelo agressor na praça.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Brigada foi acionada e o adolescente ferido foi encaminhado à UPA. Ele sofreu ferimentos leves e passa bem.

As autoridades investigam a motivação exata do ataque, mas a principal suspeita é de que a agressão seja uma consequência da briga ocorrida mais cedo na escola.

Relembre caso parecido na região

São Francisco de Assis – RS – Uma briga entre duas alunas terminou em esfaqueamento na sexta-feira (29), na Escola Estadual Salgado Filho, a maior do município. Uma das adolescentes atacou a colega com uma faca, que atingiu o braço e a região próxima à nuca.

Fonte: NP Expresso