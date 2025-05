Estudantes arrecadam 30 litros de óleo de cozinha em ação da Corsan para produção de sabão ecológico

A atividade, que aconteceu na manhã de segunda-feira, 12, reuniu mais de 30 litros de óleo usado, contribuindo para a preservação ambiental e proteção aos mananciais.

Os alunos puderam participar da oficina educativa que ensina a reutilizar o óleo usado para produção de sabão ecológico e aprenderam sobre os danos que o óleo de cozinha pode causar ao meio ambiente. Ao ser descartado incorretamente em pias, ralos e vaso sanitário, um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, entupir e causar extravasamento das tubulações de esgoto.

Durante o evento, também foram discutidos assuntos como a importância da implantação de esgotamento sanitário na cidade, fundamental para garantir saúde púbica e qualidade de vida, evitando doenças desencadeadas por contaminação ao contato com os dejetos. As obras fazem parte do compromisso da Corsan em universalizar o saneamento básico e cumprir o Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal, onde até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto.

Visita à Estação de Tratamento do Esgoto



Como premiação, a equipe vencedora da gincana irá conhecer as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto de Alegrete, localizada na Avenida Ibicuí. A visita será no dia 26 de maio. Os alunos irão aprender sobre a coleta e deslocamento dos resíduos, desde o descarte nas tubulações extradomiciliares, até a estação. Além das etapas de tratamento e purificação dos dejetos e entender como o efluente é devolvido aos mananciais.

Para mais informações e agendamentos sobre os programas socioambientais desenvolvidos pela Companhia na região, as instituições devem entrar em contato com a analista de responsabilidade social Keri Raquel pelo telefone (51) 99906-8106.