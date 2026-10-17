Estudantes da Emeb Fernando Ferrari levam história de Cabo Toco ao palco da Feira do Livro de Alegrete

Projeto desenvolvido pela turma 41, sob orientação da professora Josselaine de Melo, transformou pesquisa histórica em encenação artística sobre a trajetória de Olmira Leal de Oliveira, pioneira da Brigada Militar.

17 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Uma pesquisa sobre mulheres que marcaram a história transformou-se em uma experiência de aprendizagem, criação artística e valorização da memória histórica. Esse foi o percurso realizado pela turma 41 da EMEB Fernando Ferrari, sob orientação da professora Josselaine de Melo, que levou ao palco da Feira do Livro de Alegrete a encenação “Homenagem à Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco”, apresentada na manhã do dia 16.

O trabalho teve início em março, quando os estudantes começaram a pesquisar mulheres que se destacaram ao longo da história e contribuíram para a sociedade. Entre as personalidades estudadas, estava Olmira Leal de Oliveira, conhecida como Cabo Toco, figura marcante da história gaúcha e reconhecida por sua coragem e atuação como enfermeira da Brigada Militar, além de seu pioneirismo como primeira mulher a integrar a corporação.

A trajetória de Cabo Toco despertou o interesse da turma e deu origem à proposta de transformar o conhecimento adquirido durante a pesquisa em uma apresentação artística.

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Da pesquisa à encenação

Com o avanço dos estudos, os estudantes passaram a construir coletivamente uma encenação que retratasse diferentes fases da vida de Olmira Leal de Oliveira: a juventude, o período de atuação nas batalhas e a velhice. A proposta buscou apresentar ao público aspectos de sua trajetória e destacar a importância de sua contribuição para a história.

O processo de criação envolveu a preparação dos personagens, a organização das cenas e a realização de ensaios. Cada etapa contribuiu para aproximar os estudantes da personagem histórica, permitindo que o conteúdo pesquisado fosse traduzido em uma narrativa cênica.

A apresentação foi conduzida ao som da música “Cabo Toco”, interpretada pela cantora Fátima Gimenez. A participação musical contribuiu para enriquecer a encenação e fortalecer a relação entre a expressão artística e a história homenageada.

Apresentação na escola e reconhecimento

A primeira apresentação ocorreu na própria escola e foi marcada pela emoção. Na ocasião, os estudantes compartilharam com a comunidade escolar o resultado de meses de pesquisa, preparação e dedicação.

A experiência representou um momento significativo para a turma e contribuiu para ampliar o alcance do projeto. Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, os estudantes foram selecionados para apresentar a encenação na Feira do Livro de Alegrete, levando a história de Cabo Toco a um público mais amplo.

Na manhã do dia 16, a turma 41, da professora Josselaine de Melo, subiu ao palco do evento com a apresentação “Homenagem à Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco”. A participação marcou uma nova etapa do projeto, iniciado meses antes no ambiente escolar.

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Educação e preservação da memória

A iniciativa demonstrou como a pesquisa histórica pode se transformar em uma experiência educativa que integra investigação, expressão artística e valorização da memória. Ao estudar e representar a trajetória de Cabo Toco, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer uma personagem importante da história gaúcha e refletir sobre o papel das mulheres na construção da sociedade.

O projeto também evidenciou o papel da escola na preservação da memória histórica e na construção de novas formas de compartilhar o conhecimento. Por meio da encenação, uma história inicialmente descoberta nos livros ganhou vida no palco e passou a ser transmitida à comunidade.

Mais do que uma apresentação artística, a participação na Feira do Livro de Alegrete representou a conclusão de um percurso de aprendizagem construído coletivamente. Da pesquisa aos ensaios, e dos ensaios ao palco, a turma transformou conhecimento em experiência e contribuiu para manter viva a história de Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco.

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