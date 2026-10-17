Estudantes da Emeb Fernando Ferrari levam história de Cabo Toco ao palco da Feira do Livro de Alegrete

Uma pesquisa sobre mulheres que marcaram a história transformou-se em uma experiência de aprendizagem, criação artística e valorização da memória histórica. Esse foi o percurso realizado pela turma 41 da EMEB Fernando Ferrari, sob orientação da professora Josselaine de Melo, que levou ao palco da Feira do Livro de Alegrete a encenação “Homenagem à Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco”, apresentada na manhã do dia 16.

O trabalho teve início em março, quando os estudantes começaram a pesquisar mulheres que se destacaram ao longo da história e contribuíram para a sociedade. Entre as personalidades estudadas, estava Olmira Leal de Oliveira, conhecida como Cabo Toco, figura marcante da história gaúcha e reconhecida por sua coragem e atuação como enfermeira da Brigada Militar, além de seu pioneirismo como primeira mulher a integrar a corporação.

A trajetória de Cabo Toco despertou o interesse da turma e deu origem à proposta de transformar o conhecimento adquirido durante a pesquisa em uma apresentação artística.

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Da pesquisa à encenação

Com o avanço dos estudos, os estudantes passaram a construir coletivamente uma encenação que retratasse diferentes fases da vida de Olmira Leal de Oliveira: a juventude, o período de atuação nas batalhas e a velhice. A proposta buscou apresentar ao público aspectos de sua trajetória e destacar a importância de sua contribuição para a história.

O processo de criação envolveu a preparação dos personagens, a organização das cenas e a realização de ensaios. Cada etapa contribuiu para aproximar os estudantes da personagem histórica, permitindo que o conteúdo pesquisado fosse traduzido em uma narrativa cênica.

A apresentação foi conduzida ao som da música “Cabo Toco”, interpretada pela cantora Fátima Gimenez. A participação musical contribuiu para enriquecer a encenação e fortalecer a relação entre a expressão artística e a história homenageada.

Apresentação na escola e reconhecimento

A primeira apresentação ocorreu na própria escola e foi marcada pela emoção. Na ocasião, os estudantes compartilharam com a comunidade escolar o resultado de meses de pesquisa, preparação e dedicação.

A experiência representou um momento significativo para a turma e contribuiu para ampliar o alcance do projeto. Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, os estudantes foram selecionados para apresentar a encenação na Feira do Livro de Alegrete, levando a história de Cabo Toco a um público mais amplo.

Na manhã do dia 16, a turma 41, da professora Josselaine de Melo, subiu ao palco do evento com a apresentação “Homenagem à Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco”. A participação marcou uma nova etapa do projeto, iniciado meses antes no ambiente escolar.

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Educação e preservação da memória

A iniciativa demonstrou como a pesquisa histórica pode se transformar em uma experiência educativa que integra investigação, expressão artística e valorização da memória. Ao estudar e representar a trajetória de Cabo Toco, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer uma personagem importante da história gaúcha e refletir sobre o papel das mulheres na construção da sociedade.

O projeto também evidenciou o papel da escola na preservação da memória histórica e na construção de novas formas de compartilhar o conhecimento. Por meio da encenação, uma história inicialmente descoberta nos livros ganhou vida no palco e passou a ser transmitida à comunidade.

Mais do que uma apresentação artística, a participação na Feira do Livro de Alegrete representou a conclusão de um percurso de aprendizagem construído coletivamente. Da pesquisa aos ensaios, e dos ensaios ao palco, a turma transformou conhecimento em experiência e contribuiu para manter viva a história de Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco.