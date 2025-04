Estudantes da EMEB Lions Clube prestam homenagem ao Quarteto Coração de Potro durante Festival da Linguiça Campeira

A apresentação contou com a coreografia da música “O Último Tirão”, elaborada pela professora Vânessa Leal e pelo monitor João Pedro Saraiva, instrutor da invernada de dança da escola.

O projeto teve início a partir do interesse espontâneo das crianças pela letra da canção e pela dança tradicionalista. Inicialmente, a proposta consistia na gravação de um vídeo para ser enviado ao grupo por meio das redes sociais. No entanto, com o apoio do secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, e do empresário do conjunto musical, Joacir “Vacaria”, os alunos receberam a oportunidade de se apresentar presencialmente.

A apresentação emocionou o público presente e proporcionou uma experiência marcante para os estudantes, que tiveram a chance de vivenciar a cultura gaúcha de forma concreta e significativa. O momento também foi registrado como uma valorização do trabalho desenvolvido na escola em prol da preservação das tradições regionais.

A escola destacou o apoio da direção, professores, funcionários e familiares dos alunos como fundamentais para a realização da atividade. A ação também reforça o papel da educação na promoção da cultura e no incentivo à participação das crianças em iniciativas que fortalecem a identidade local.