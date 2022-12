Estudantes da Unipampa mantêm protestos contra cortes de verbas

Share on Email

Estudantes do campus de Alegrete se mantém mobilizados em frente ao campus, em protesto pelos cortes de recursos que, segundo Samuel Anthoni, diretor de comunicação do diretório acadêmico atinge bolsistas e outros projetos do campus local.

Estudantes protestam em frente ao campus

Só aqui no campus da Universidade, foram bloqueados 76 mil reais em bolsas de estudantes, incluindo as bolsas permanência que servem para estudantes se manterem na cidade. Uma acadêmica de Manaus, que cursa Engenharia Mecânica, não tem como pagar o aluguel e, agora nas férias, voltar para casa.

A Unipampa em Alegrete tem 120 alunos com bolsa permanência que usam os valores para pagar aluguel e outras despesas.

Aqui o Restaurante Universitário está funcionando, o que permite a estudantes sem condições fazerem suas refeições.