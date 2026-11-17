As escolas da rede pública de Alegrete estão participando da aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers). A avaliação, promovida pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), tem como objetivo diagnosticar a qualidade do ensino público, verificando o desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Na Escola Demétrio Ribeiro, conforme informações da coordenação, a aplicação ocorre nesta terça-feira (17), envolvendo os estudantes do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Já as turmas do 9º ano realizarão as provas na próxima segunda-feira (23).

No Instituto Educacional Oswaldo Aranha, a aplicação está programada para a próxima semana, conforme informou a diretora Ana Leonor.

O Saers será realizado até 30 de novembro. Cada instituição participante organiza o cronograma de aplicação conforme a disponibilidade das turmas e dos estudantes.

Quem participa e o que será avaliado

As provas contemplam estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, além da 3ª série do Ensino Médio. As questões são elaboradas considerando as diferentes etapas de aprendizagem e envolvem leitura, escrita, interpretação de textos e raciocínio lógico.

Além das provas, estudantes, professores e equipes diretivas respondem a questionários contextuais. As informações permitem conhecer melhor a realidade das escolas, as condições de ensino, os desafios pedagógicos e o contexto socioeconômico dos alunos.

Premiação pode chegar a R$ 3 mil

Além de avaliar a aprendizagem, o Saers também prevê incentivos financeiros aos estudantes da Rede Estadual. Por meio do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, os alunos com melhor desempenho em cada turma elegível do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio poderão receber premiações.

O primeiro colocado de cada turma receberá R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil. Também será realizado um sorteio de R$ 2 mil entre os estudantes participantes.

Para concorrer, a turma precisa alcançar pelo menos 80% de participação na avaliação. No caso do sorteio, é necessário ainda que a turma tenha, no mínimo, dez estudantes

Resultados também impactam os municípios

O desempenho dos estudantes no Saers tem reflexos que vão além do ambiente escolar. Os resultados integram o Índice Municipal da Qualidade da Educação do Rio Grande do Sul (Imers), indicador que influencia a distribuição de parte dos recursos do ICMS repassados pelo Estado aos municípios.

Para o exercício de 2027, o Imers terá peso de 14,2% no cálculo do retorno do imposto, percentual que deverá crescer gradualmente até atingir 17% em 2029.

Dessa forma, a avaliação representa não apenas uma oportunidade de reconhecer o esforço dos estudantes, mas também um instrumento importante para acompanhar a qualidade da educação e orientar políticas públicas nos municípios gaúchos.