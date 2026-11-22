Dois estudantes de Enfermagem de Alegrete tiveram a oportunidade de participar de uma experiência nacional de formação e imersão na realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Vitória Caroline Gomes Trevisan, que também trabalha como vendedora de flores, acadêmica do 9º semestre, e Evandro Lara Lopes dos Santos, estudante do 10º semestre, ambos da Faculdade Anhanguera de Alegrete, foram selecionados para participar do VER-SUS (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde), acompanhados pela tutora Luziane.

A seleção ocorreu por meio de um processo seletivo realizado aproximadamente 30 dias antes da atividade. Ao todo, foram disponibilizadas apenas 30 vagas para participantes de todo o Brasil, e os dois acadêmicos alegretenses tiveram a satisfação de serem selecionados juntos. O programa, custeado pelo Governo, proporcionou sete dias de imersão, com atividades práticas, visitas e contato direto com diferentes realidades sociais e de saúde.

Nesta edição, o tema central foi a equidade, abordando questões fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e de um sistema de saúde verdadeiramente inclusivo. Entre os assuntos trabalhados estiveram racismo, homofobia, capacitismo e diferentes formas de preconceito e discriminação que atingem populações historicamente marginalizadas.

Durante os sete dias, os estudantes tiveram contato com duas comunidades indígenas da região, visitaram comunidades quilombolas em São José do Norte e conheceram a realidade da saúde prisional no Presídio Estadual de Rio Grande. Também estiveram na Ilha dos Marinheiros, em São José do Norte, ampliando o conhecimento sobre os desafios enfrentados pelas comunidades e pelos profissionais que atuam nesses territórios.

Leia mais:Ernani Tortorella: 39 anos de microfone, uma vida dedicada ao rádio e à arte de comunicar

A programação também possibilitou conhecer iniciativas de redução de danos desenvolvidas em Rio Grande, voltadas a pessoas que fazem uso de substâncias e vivem em situação de rua. Os participantes puderam compreender estratégias específicas de acolhimento, cuidado e atenção à saúde de populações que frequentemente enfrentam barreiras de acesso aos serviços públicos.

Para Vitória, a experiência transformou a maneira de enxergar o SUS e o próprio exercício da profissão.

“Temos uma visão do SUS de que, quando precisamos, basta ir até a ESF. Porém, existem muitas comunidades em que até mesmo esse acesso se torna difícil. As pessoas não têm ideia do esforço que existe por parte dos profissionais que atuam na ponta para garantir saúde à população. É preciso ver de perto para ter uma noção”, destaca.

A estudante também ressalta a importância de compreender e respeitar a cultura dos povos indígenas, reconhecendo que cada comunidade possui particularidades que precisam ser consideradas no atendimento em saúde.

“Quando falamos de indígenas, precisamos levar em consideração a cultura e respeitar. Quando eu teria a oportunidade de aprender a lidar com essa comunidade se não fosse no Ver-SUS? São inúmeras realidades que existem e que muitas vezes nem imaginamos, porque para nós é comum ter acesso fácil aos serviços. Isso molda a gente como profissional”, relata.

Além das experiências nos territórios, a troca cultural e de conhecimentos entre os participantes também foi um dos pontos marcantes da vivência. O grupo reuniu estudantes de diferentes estados brasileiros, incluindo Maranhão e Pará, além de uma colega de origem indígena, que participou da imersão como estudante.

Para Vitória, o contato com essas diferentes perspectivas e realidades tornou a experiência ainda mais enriquecedora.

“Sem dúvidas, foi uma experiência maravilhosa e única. Nenhuma sala de aula conseguiria entregar o que aprendemos nessa imersão”, afirma.

A participação dos acadêmicos de Alegrete no VER-SUS evidencia a importância de oportunidades de formação que aproximam os futuros profissionais das realidades vividas pela população. Mais do que conhecer os serviços de saúde, a experiência permitiu compreender desigualdades, reconhecer diferentes culturas e refletir sobre o papel dos profissionais na garantia de um atendimento digno, humanizado e acessível a todos.

Ao retornarem dessa vivência, Vitória e Evandro levam consigo aprendizados que ultrapassam os conteúdos acadêmicos: a compreensão de que o SUS é construído diariamente por pessoas, comunidades e profissionais que enfrentam diferentes desafios para garantir o direito à saúde.

Uma experiência que reforça que formar profissionais de saúde também significa ensiná-los a enxergar realidades que muitas vezes permanecem invisíveis.