Estudantes de Psicologia da URCAMP vão oferecer, gratuitamente, atendimento clínico a crianças de Alegrete

O espaço será utilizado pelos estudantes dos semestres finais para a realização de estágios supervisionados, atendimentos clínicos e aplicação de testagens psicológicas.

Nesta primeira fase, está prevista a aplicação do teste WISC-IV (Escala Wechsler de Inteligência para Crianças), um dos principais instrumentos utilizados na avaliação das capacidades intelectuais e do processo de resolução de problemas em crianças e adolescentes. Ao todo, 28 crianças serão avaliadas gratuitamente ao longo do semestre.

A seleção dos pacientes ocorreu por meio de uma parceria com o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS i), que forneceu uma lista de espera de crianças com indicação para o teste. Além disso, estudantes bolsistas da Escola Municipal Raymundo Carvalho também integram o grupo beneficiado.

O WISC-IV é comumente solicitado por escolas e médicos com o objetivo de compreender melhor aspectos relacionados à aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo dos pacientes. Os resultados contribuem para o direcionamento mais adequado em encaminhamentos e tratamentos. Em consultórios particulares, o custo médio da aplicação do teste varia entre R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00 — valor que, neste projeto, será integralmente subsidiado pela clínica escola da URCAMP.

A supervisão técnica da atividade está a cargo da psicóloga e professora do curso de Psicologia, Andrielli Bastos, que orienta os estudantes na condução e análise dos testes.

A iniciativa reforça a atuação da cidade de Alegrete como referência regional em saúde mental e destaca a importância da integração entre ensino, serviço e comunidade na formação profissional e no acesso ampliado aos serviços psicológicos.