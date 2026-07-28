Estudantes do IFFar Campus Alegrete apresentam pesquisas no maior congresso de Computação da América Latina

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete esteve representado em um dos mais importantes eventos científicos da área da Computação da América Latina. Os estudantes Laura Samara Duarte Bernardes, do curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, e Eduardo Fernandes Saldanha, do Curso Técnico em Informática, participaram do 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2026), realizado entre os dias 19 e 23 de julho, em Gramado, onde apresentaram pesquisas desenvolvidas em conjunto com professores e colegas da instituição.

Promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o congresso é considerado a principal reunião científica da área no continente. Neste ano, o evento reuniu pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais de diferentes regiões do país para debater o tema “Transformação Digital para um Mundo em Emergência Climática”, abordando os avanços tecnológicos, a inovação e os impactos sociais e ambientais das soluções digitais.

Durante o congresso, os estudantes apresentaram dois trabalhos que evidenciam tanto a capacidade de produção científica quanto a aplicação prática do conhecimento desenvolvido no Campus Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A primeira pesquisa, intitulada “Recomendação Personalizada de Recursos Educacionais com Aprendizado de Máquina: Comparação Experimental entre Baselines Clássicos e SAKT”, foi desenvolvida por Ana Clara Fabres, Laura Samara Duarte Bernardes e pelos professores Carlos Alexandre Silva dos Santos e Cristhiano Vasconcellos.

O estudo está inserido em uma das áreas mais atuais da Computação, reunindo conceitos de Educação, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. A pesquisa busca desenvolver sistemas capazes de recomendar materiais de estudo personalizados a partir do histórico de aprendizagem dos estudantes, comparando métodos tradicionais de recomendação com modelos mais avançados baseados em mecanismos de atenção.

Além de analisar o desempenho das diferentes técnicas, o trabalho investiga sua aplicação prática em ambientes educacionais, demonstrando o potencial da Inteligência Artificial para contribuir com processos de ensino mais eficientes e personalizados.

O segundo artigo apresentado recebeu o título “CarrotLog: Sistema Web para Registro e Rastreamento de Dados Reprodutivos em Cunicultura”. A pesquisa tem como autores Benjamin Rios, Eduardo Fernandes Saldanha, Laura Samara Duarte Bernardes e os professores Josiane Fontoura e Carlos Alexandre Silva dos Santos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O projeto resultou no desenvolvimento de um sistema web responsivo criado para informatizar o gerenciamento das atividades do setor de cunicultura do IFFar Campus Alegrete. A plataforma centraliza informações sobre o plantel, genealogia, registros de nascimento, desmame, cruzamentos, movimentações e partos, permitindo maior organização dos dados e facilitando a geração de relatórios técnicos.

Ao substituir planilhas e registros dispersos por uma ferramenta integrada, o CarrotLog amplia a rastreabilidade das informações e contribui para a gestão mais eficiente das atividades desenvolvidas no setor.

Embora tenham objetivos distintos, as duas pesquisas refletem diferentes dimensões da formação oferecida pelo Campus Alegrete. Enquanto um trabalho explora fronteiras da Inteligência Artificial aplicada à Educação, o outro demonstra como o desenvolvimento de software pode solucionar demandas concretas da própria instituição, aproximando a pesquisa científica das necessidades do cotidiano.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A participação dos estudantes no CSBC também evidencia a integração entre ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico promovida pelo IFFar. Os projetos foram conduzidos com orientação dos professores Carlos Alexandre Silva dos Santos, Cristhiano Vasconcellos e Josiane Fontoura, que acompanharam todas as etapas de elaboração dos estudos e da produção científica apresentada no congresso.

Mais do que expor resultados de pesquisa, a presença no principal evento brasileiro da área proporciona aos estudantes a experiência de dialogar com pesquisadores de diferentes instituições, conhecer tendências da Computação, ampliar redes de colaboração e fortalecer sua formação acadêmica.

A participação em eventos científicos dessa dimensão também reforça o protagonismo estudantil na produção do conhecimento. Ao desenvolver pesquisas, elaborar artigos e apresentar seus resultados perante a comunidade científica, os alunos consolidam competências como autonomia, pensamento crítico, comunicação científica e trabalho em equipe, características cada vez mais valorizadas tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com a apresentação dos dois trabalhos no CSBC 2026, o IFFar – Campus Alegrete reafirma sua inserção na pesquisa científica e tecnológica, demonstrando que a produção desenvolvida na instituição acompanha temas contemporâneos e possui potencial para gerar conhecimento, inovação e soluções voltadas à educação e à sociedade.