Estudantes do IFFar, de Alegrete, conquistam intercâmbio e partem para Portugal

Duas estudantes alegretenses do Instituto Federal Farroupilha conquistam bolsas de estudo e embarcam para um intercâmbio de seis meses em Portugal, onde irão ampliar conhecimentos e experiências na área da Zootecnia.

Há momentos na vida em que uma oportunidade deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a representar um novo capítulo. Para as alegretenses Mariana Quadro Garaialde, de 21 anos, e Emanuelle Bairros, de 25, esse momento chegou depois de anos de dedicação aos estudos e de uma escolha que agora começa a ganhar novos horizontes. Estudantes do 8º semestre do curso de Bacharelado em Zootecnia do Instituto Federal Farroupilha, as duas estão prestes a atravessar o oceano para viver uma experiência acadêmica e profissional que levará seus conhecimentos, seus sonhos e também o nome de Alegrete para Portugal.

A viagem está marcada para os próximos dias e terá como destino a cidade de Bragança, onde as estudantes serão recebidas pelo Instituto Politécnico de Bragança, instituição de ensino superior portuguesa com a qual o Instituto Federal Farroupilha mantém acordo de intercâmbio. A experiência terá duração de aproximadamente seis meses, período em que as duas terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, conhecer uma nova realidade acadêmica e profissional e entrar em contato com diferentes experiências na área das ciências agrárias e da produção animal. Para Mariana, a oportunidade será ainda mais específica: ela foi aceita para cursar Engenharia Zootécnica na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, durante o ano letivo de 2026/2027.

A carta de aceitação emitida pela instituição portuguesa oficializa uma conquista que, para as duas jovens, representa muito mais do que a possibilidade de estudar fora do país. Pelo acordo firmado entre as instituições, Mariana terá isenção das propinas, ou seja, não precisará pagar anuidade para realizar seus estudos em Portugal. Além da bolsa integral oferecida pela instituição portuguesa, cada uma das estudantes também recebeu uma bolsa de R$ 20 mil concedida pelo Instituto Federal Farroupilha, recurso destinado a auxiliar nas despesas durante a permanência no exterior, especialmente com alimentação e hospedagem.

A conquista ganha ainda mais significado quando se olha para a trajetória que trouxe as duas até aqui. Alegrete, cidade marcada por sua forte ligação com o campo, com a pecuária e com as atividades agropecuárias, é também o lugar onde Mariana e Emanuelle encontraram parte importante do caminho que escolheram para suas vidas profissionais. A Zootecnia, área que exige conhecimento científico, dedicação e uma compreensão cada vez mais ampla das relações entre produção, animais, ambiente e tecnologia, tornou-se para elas não apenas uma formação universitária, mas uma porta para novas possibilidades. Agora, esse conhecimento construído em solo alegretense será levado para uma experiência internacional que poderá acrescentar novas perspectivas às suas trajetórias.

Durante o período em Portugal, os planos das duas não se limitam às atividades acadêmicas. Elas também pretendem buscar experiências de estágio, aproximando ainda mais a teoria da prática profissional. Mariana pretende direcionar sua experiência para a área de ovinos, enquanto Emanuelle tem interesse em atuar com bovinos. São escolhas que revelam a ligação das estudantes com uma área que faz parte da realidade econômica e cultural do Rio Grande do Sul e demonstram como o conhecimento adquirido em diferentes lugares pode, no futuro, retornar em forma de experiência e novas possibilidades para a própria região de origem.

Para quem observa de fora, pode parecer que a história começa no momento em que elas embarcarem rumo à Europa. Mas a verdade é que essa viagem começou muito antes. Começou nas aulas, nos trabalhos acadêmicos, nas avaliações, nos desafios enfrentados durante a graduação e na persistência necessária para chegar ao oitavo semestre de um curso superior. Começou também quando duas jovens decidiram acreditar que uma oportunidade internacional poderia fazer parte de suas histórias e deram o passo necessário para tentar. O embarque será apenas a parte mais visível de um caminho que foi construído silenciosamente ao longo dos anos.

Há algo particularmente inspirador na trajetória de Mariana e Emanuelle porque histórias como essa ajudam a mostrar que o mundo pode se tornar maior quando a educação abre suas portas. Para muitos estudantes, a ideia de estudar em outro país pode parecer distante, quase impossível. Entretanto, a experiência das duas demonstra que existem programas de intercâmbio, acordos entre instituições, bolsas de estudo e caminhos que podem aproximar esses sonhos da realidade. Uma oportunidade como essa exige esforço, planejamento, responsabilidade e dedicação, mas muitas portas só podem ser atravessadas quando alguém decide, primeiro, tentar abri-las.

Mariana e Emanuelle partem de Alegrete levando consigo mais do que malas e documentos. Levam uma história construída em uma instituição pública de ensino, o apoio de suas famílias, professores e colegas, o conhecimento adquirido durante a graduação e a responsabilidade de representar, de alguma maneira, todos aqueles que fizeram parte dessa caminhada. Levam também a curiosidade de quem sabe que aprender não significa apenas acumular conteúdos, mas estar disposto a conhecer novas realidades, ouvir outras experiências e voltar diferente de como se partiu.

Quando retornarem, no final de fevereiro, provavelmente trarão muito mais do que certificados ou créditos acadêmicos. Trarão histórias, contatos, experiências, conhecimentos e uma visão ampliada da profissão que escolheram. Talvez descubram novas possibilidades dentro da Zootecnia, talvez encontrem caminhos profissionais que ainda não imaginavam, talvez voltem com ainda mais certeza sobre aquilo que desejam construir. O que certamente permanecerá é a experiência de ter saído de Alegrete para conhecer um pedaço do mundo e, ao mesmo tempo, ter levado um pouco de sua terra consigo.

A trajetória das duas jovens alegretenses também deixa uma mensagem que ultrapassa os limites de uma viagem internacional. Ela fala sobre a importância de acreditar na educação como instrumento de transformação e sobre o quanto uma oportunidade pode ganhar força quando encontra pessoas dispostas a aproveitá-la. Mariana e Emanuelle não estão apenas indo estudar em Portugal. Estão construindo uma experiência que poderá contribuir para suas vidas acadêmicas e profissionais e, ao mesmo tempo, servir de inspiração para outros estudantes que também sonham em ultrapassar fronteiras por meio da educação.

Nos próximos dias, quando deixarem Alegrete e seguirem rumo a Bragança, haverá naturalmente saudade, ansiedade e a expectativa diante do desconhecido. Mas haverá também a certeza de que cada quilômetro percorrido representa uma etapa de uma história que começou muito perto de casa. E talvez seja justamente essa a parte mais bonita dessa jornada: duas jovens que cresceram em uma cidade do interior gaúcho, escolheram a educação como caminho e agora atravessam fronteiras não para deixar suas origens para trás, mas para ampliar aquilo que poderão levar de volta.

Porque algumas viagens mudam apenas o lugar onde estamos. Outras mudam a maneira como enxergamos o lugar de onde viemos. Mariana e Emanuelle estão prestes a viver uma dessas viagens. E, ao seguirem de Alegrete para Portugal em busca de conhecimento, experiência e novos horizontes, deixam também uma mensagem para tantos outros jovens que ainda estão escolhendo seus caminhos: às vezes, o primeiro passo para chegar longe é simplesmente acreditar que é possível começar.

Emanuelle Mariana Garaialde