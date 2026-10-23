Estudantes são homenageados na entrega da premiação do Concurso de Crônicas Daniela Cunha

A cerimônia de entrega da premiação do Concurso de Crônicas Daniela Cunha foi realizada na manhã desta sexta-feira (23), no Salão Nobre do Palácio Ruy Ramos, em Alegrete. A iniciativa reconheceu estudantes que desenvolveram produções literárias e expressaram, por meio da escrita, suas percepções sobre a cidade, a cultura e as memórias do município.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Associação CulturalAlegrete (CulturAle). A atividade contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, dos vereadores Paulo Berquó e Gilmar Martins, de Iolanda Cunha, mãe da homenageada, e dos ex-prefeitos Adão Faraco e Erasmo Silva, além de secretários municipais, servidores, estudantes, professores e familiares dos participantes.

Durante a cerimônia, Iolanda Cunha saudou os presentes e agradeceu ao Poder Executivo pelo apoio à realização do concurso. Ela destacou a expectativa em torno da participação dos jovens e da possibilidade de que os estudantes se debruçassem sobre diferentes assuntos relacionados a Alegrete, registrando suas ideias e experiências por meio da escrita.

O vereador Paulo Berquó, representando o Poder Legislativo, ressaltou a amizade que mantinha com Daniela Cunha e destacou a importância da homenagem. Para ele, a realização de um concurso literário envolvendo crianças e jovens representa uma forma significativa de manter viva a memória da homenageada, valorizando a escrita e incentivando a formação de novos leitores e escritores.

O concurso foi criado durante a gestão do ex-prefeito Erasmo Silva e, nesta edição, reuniu trabalhos de estudantes de diferentes etapas da educação, divididos em categorias. As produções abordaram temas ligados à identidade, à história, à cultura e às referências afetivas de Alegrete.

Estudantes premiados por categoria

Ensino Médio

O primeiro lugar ficou com Débora Izabel Pinheiro Gonçalves, da EMEB Murillo Nunes de Oliveira, Polo da Conceição, com a crônica “O Alegrete que me lembra”.

Recebeu destaque Roberta Diniz Almeida Vaz, da EMEB Francisco Mafaldo, Polo do Caverá, com “O Porto Azul da Inclusão”.

Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano

O primeiro lugar foi conquistado por Frederico Ramos Gomes, do Colégio Raymundo Carvalho, com a crônica “Entre Frequências: O Preço das Palavras”.

Também receberam destaque:

Alexandre Arthur Soares Rodrigues , da EMEB João Cadore, Polo do Angico, com “Alegrete, 195 anos: uma conversa com a minha cidade”.

, da EMEB João Cadore, Polo do Angico, com “Alegrete, 195 anos: uma conversa com a minha cidade”. Luisa Helena Grillo Pires, da EEEM Tancredo Neves, com “Marcas de um Legado”.

Categoria Infantil: desenhos e frases, do 1º ao 5º ano

O primeiro lugar ficou com Antonella Felipeto Silveira, da EMEB Silvestre Gonçalves, Polo do 28, com “Alegrete, Canteiro de Flores”.

O destaque da categoria foi Wendell Ratzlaff Eichkoff, da EMEB João Cadore, Polo do Angico, com “No Alegrete tem o Cerro do Caverá, um lugar Mágico”.

Categoria Infantil: desenhos e frases, Educação Infantil

O primeiro lugar foi conquistado por Lenir Mendes de Souza, da EMEB Silvestre Gonçalves, Polo do 28, com “Amo chegar no meu Alegrete e ver a Maria Fumaça”.

Também receberam destaque:

Juan Gabriel da Silva Alves , da EMEB Vila Verde Moura, com “Parabéns Alegrete! Que tua história, Cultura e tradição sigam sempre no coração de quem te chama de lar.”

, da EMEB Vila Verde Moura, com “Parabéns Alegrete! Que tua história, Cultura e tradição sigam sempre no coração de quem te chama de lar.” Analiz Rodrigues dos Santos , da EMEI Menino Deus, com “Alegrete do meu coração”.

, da EMEI Menino Deus, com “Alegrete do meu coração”. Paulo Brasil Leães, da EMEI Salustiano Prates, com “Eu amo a Praça dos Patinhos”.

Reconhecimento aos participantes

Ao final da cerimônia, foram entregues certificados e cestas com guloseimas e outros itens aos estudantes homenageados. As cestas foram adquiridas com apoio do Banrisul, enquanto os troféus foram doados pela professora Cosete Ramos e pela servidora municipal Vanessa Peres.

A iniciativa buscou valorizar a produção dos estudantes, estimular o desenvolvimento da escrita desde os primeiros anos escolares e aproximar crianças e jovens da história, da cultura e das características de Alegrete. Por meio das crônicas, frases e desenhos, os participantes tiveram a oportunidade de expressar seus vínculos com o município e registrar diferentes olhares sobre a cidade.