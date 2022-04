Estudantes serão vereadores por um dia; tem escola fazendo votação para definir o escolhido

Vereador Mirim Por Um Dia:

Nesta semana o vereador Fan fez uma visita à Escola Estadual Emílio Zuñeda, contemplada em sorteio, para escolher um aluno que será vereador por um dia. Fan acredita que esse projeto é de extrema importância para que os alunos possam entender o papel de um vereador dentro da sociedade, assim como contribuir para a formação de futuros líderes.

Na próxima quinta-feira, todos os vereadores terão um vereador mirim. Neste sábado, inicia a votação do aluno que vai representar o vereador Vagner Fan. Abaixo, no link, há vídeos dos três alunos que estão concorrendo à mesa parlamentar e também ao gabinete, para vivenciarem como é o dia a dia de um legislador. A votação encerra no domingo às 18h e essa, também, é uma iniciativa do gabinete do vereador Vagner Fan para dar a oportunidade dos candidatos passarem pelo processo de eleição pela comunidade e, aquela que for mais votada será a representante.

No link abaixo, você poderá auxiliar nesta escolha. Portanto, acesse o link e vote!

Planejamento de Alegrete

O vereador Vagner Fan durante sua fala na Sessão Ordinária desta quinta-feira(7) levantou um pauta muito importante: o planejamento estratégico da cidade. Na ocasião Fan convidou todos os vereadores e os líderes do Poder Excetivo, para juntos, organizarem uma projeção de Alegrete.

O objetivo é a preparação e capacitação da cidade para os avanços tecnológicos e empresariais dos próximos anos.

Projeto de Lei para carros de Aplicativo com acessibilidade:



O vereador Vagner Fan apresentou um projeto para mudar alteração no prazo de validade do carro para motoristas de aplicativo. Atualmente o prazo é de dez anos mas, para fazer um carro adaptado para acessibilidade o valor é bem elevado. Diante disso e pensando nos profissionais que atuam no segmento de mobilidade urbana e nos altos custos para adequar-se às exigências da lei, a sugestão é criar um projeto que altere o prazo para vinte anos, com todas as fiscalizações anuais de avaliação do veículo.

