Etapa Cátia Almeida do Circuito Match Point encerra outubro rosa com sucesso

Durante três dias o Clube Match Point realizou mais uma etapa do Circuito, denominada Cátia Almeida, em homenagem a padelista que luta contra um câncer de mama.

“Mais um torneio, bem do jeito que eu gosto, intimista. Pouco mais de 90 pessoas, mas de uma garra e alegria sem igual. Todos se doaram muito, apesar das adversidades: excesso de calor e o sábado quase todo sem luz. Muito legal a forma como todos encararam os probleminhas”, destacou a professora e proprietária do clube Vera Palma.

Uma competição que destacou a força das mulheres na modalidade, assim como a homenageada que através do padel buscou superação para vencer a batalha contra a doença. “Só tenho a agradecer todos padelistas, vocês são nossa força. Parabens para a Cátia Almeida nossa homenageada do mês e dizer a ela que a luta continua, mas a vitória está garantida . Estamos contigo Cátia para o quer der e vier”, comentou a organizadora do circuito.

Cátia Almeida, padelista homenageada da etapa do circuito

Conforme a organização do circuito, parte da renda obtida com as inscrições será revertida para Liga de Combate ao Câncer.

Foram disputas acirradas em 8 categorias, quatro no feminino e quatro no masculino. As finais foram realizadas no último domingo (31). Confira os vencedores:

As duas melhores duplas em cada categoria levaram um troféu alusivo a etapa

3° Masculina

Campeões: Diogo Rodrigues e Matheus Martini Vice: Felipe Bitencourt e Cristiano Costa

Diogo e Matheus levaram a melhor no Circuito

4° Masculina

Campeões: Átila Dorneles e Marcos Garcez. Vice: Mauricio Vizoto e Bruno Paim

Disputada acirrada na 4ª categoria.

5° Categoria

Campeões: Arthur Lorenzo e Marcos Hanm Vices: Bernardo e Pedro M.

Arthur e Marcos confirmaram o título na etapa Cátia Almeida

3ª Feminina

Campeãs: Estela Soares e Thiofana Costa. Vice: Tatiana Pereira e Francine Pereira

Boas disputas no feminino

4ª Feminina:

Nena Ávila e Lívia Dorneles. Vices: Lilian Rossi e Bibiana Cadore

Participação feminina colaborou para o êxito do evento

5ª Categoria:

Campeões: Otávio Fouchard e Cláudio Otávio Oliveira. Vice: Graciela Schenkel e Maria Luiza Schenkel.

Os pequenos Otávio e Cláudio deram show no circuito

6ª Categoria:

Campeãs: Manoela Vizotto e Larissa Zemolim. Vice: Carina Sheffer e Andreia Fernandez.

Manoela e Larissa venceram na 6ª categoria do feminino

Fotos: Match Point (divulgação)