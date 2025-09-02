Etapa do Circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu premia os melhores em evento na Arena

O circuito Alegretense de Brazilian Jiu-Jitsu chegou na sua 2° Etapa. Mais de 250 atletas do Brasil, Argentina e Uruguai estiveram no Circuito de Jiu-Jitsu que mais cresce na região.

O evento organizado pela desportista Carmela Rosso Saciloto, faixa azul de jiu-jitsu, movimentou o ginásio da Arena Esporte e Lazer no último final de semana em Alegrete.

Diversas lutas em várias categorias apontaram os melhores da modalidade. Na colocação geral a Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu foi a grande campeã. O IFT JiuJitsu foi o vice-campeão seguido do Scorpions Jiu-jitsu.

O evento contou com as equipes de Alegrete da Brigadeiro, IFT, Scorpions e Seth, além das demais equipes de várias cidades do Estado.

Segundo os organizadores, mais de 500 pessoas cruzaram pelo evento, assistindo boas lutas. Com disputas muitos técnicas, nível alto, o circuito carimba de vez Alegrete como terra do Jiu-Jitsu.

O evento contou com um GP de Marrons e Pretas, de Brasil, Argentina e Uruguai, e das cidades de Alegrete, Uruguaiana e São Borja, onde o lutador Pedro Carvalho, atleta da Brigadeiro Alegrete, se consagrou campeão vencendo todas as suas lutas.

Fotos: Matheus Cipolat