O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, movimento de conscientização sobre a saúde do homem, especialmente voltado à prevenção, ao diagnóstico e ao enfrentamento do câncer de próstata. É nesse contexto que o policial civil, professor de Biologia e diretor licenciado para tratamento de saúde do 19º Núcleo do CPERS/Sindicato, Wanderley Dpaula, compartilha um relato pessoal de enfrentamento da doença, recuperação e reconhecimento à importância da medicina, da família, da fé e da solidariedade.

Diagnosticado com uma neoplasia maligna da próstata, Wanderley passou por um procedimento cirúrgico realizado com o auxílio da tecnologia robótica no Hospital Nora Teixeira, integrante do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A experiência, segundo ele, representou muito mais do que uma intervenção médica: foi um período de reflexão sobre a fragilidade humana, a importância dos vínculos afetivos e o valor de cada oportunidade de continuar vivendo.

O uso da tecnologia robótica na cirurgia representa um importante avanço da medicina, evidenciando como a ciência, a inovação e o conhecimento especializado contribuem para o tratamento de diferentes doenças.

O deslocamento em uma maca em direção ao centro cirúrgico foi o início de uma jornada marcada por sentimentos de apreensão, medo, esperança e fé. Diante da cirurgia, o professor relata que entregou sua vida aos cuidados da equipe médica e à proteção de Deus.

Após despertar da anestesia, alguns gestos aparentemente simples ganharam um significado especial. Os primeiros goles de água, oferecidos por sua companheira, Alessandra Mendes Prates, representaram, em suas palavras, uma espécie de reencontro com a vida.

Três dias que mudaram sua percepção sobre a vida

A recuperação ocorreu ao longo de três dias de internação, inicialmente no Hospital Nora Teixeira e, posteriormente, no Hospital Santa Clara, ambos integrantes do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Durante esse período, Wanderley permaneceu sob acompanhamento hospitalar, recebendo cuidados, medicação e orientações profissionais para sua recuperação.

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A primeira refeição, uma maçã, os pequenos movimentos e os primeiros passos passaram a representar conquistas. Atividades cotidianas, normalmente realizadas de maneira automática, adquiriram outro significado diante do processo de recuperação.

Em seu relato, o policial civil e professor de Biologia destaca que a experiência o fez compreender que a vida também se manifesta nas pequenas possibilidades do cotidiano: acordar, respirar, alimentar-se, caminhar, abraçar e continuar fazendo planos.

O papel fundamental da família e do acolhimento

Um dos pontos mais marcantes da narrativa é o reconhecimento à companheira, Alessandra Mendes Prates, que abriu mão de parte de suas férias para acompanhá-lo durante o período de internação.

Foi ela quem lhe ofereceu os primeiros goles de água após a cirurgia, a primeira maçã e as primeiras colheradas de alimento. Também esteve presente no primeiro banho, nos movimentos iniciais e na primeira caminhada após o procedimento.

Além do acompanhamento direto, Alessandra assumiu o papel de interlocutora entre o hospital e os familiares, mantendo todos informados sobre a evolução do quadro de saúde e transmitindo tranquilidade em um momento de preocupação.

Para Wanderley, a presença da companheira foi fundamental não apenas no cuidado físico, mas também no suporte emocional durante os dias de internação.

O relato também registra agradecimentos à mãe e aos demais familiares, que acompanharam o processo com orações e manifestações de carinho.

Novembro Azul: a importância de falar sobre o câncer de próstata

A experiência de Wanderley ganha relevância especial durante o Novembro Azul, campanha que busca ampliar o debate sobre a saúde masculina e estimular os homens a procurarem os serviços de saúde.

O câncer de próstata está entre os tumores mais frequentes entre os homens, desconsiderando os cânceres de pele não melanoma. A doença pode evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais, o que reforça a importância do acompanhamento médico e da avaliação individualizada dos fatores de risco.

Entre os fatores que merecem atenção estão a idade, o histórico familiar da doença e a raça negra, associados a maior risco de desenvolvimento do câncer de próstata.

Os principais exames utilizados na avaliação são o PSA, realizado por meio de exame de sangue, e o toque retal, quando indicado. A decisão sobre a realização desses exames deve ser discutida individualmente com um profissional de saúde, considerando idade, histórico familiar, condições clínicas, benefícios e possíveis riscos.

É importante destacar que não existe uma estratégia única de rastreamento aplicável indistintamente a todos os homens. A orientação médica individualizada é fundamental para que cada pessoa possa tomar decisões informadas sobre sua saúde.

A história de Wanderley reforça a importância de superar preconceitos, abandonar a ideia de que procurar atendimento médico é sinal de fraqueza e compreender que cuidar da saúde também é uma atitude de responsabilidade consigo mesmo e com aqueles que fazem parte da nossa vida.

Reconhecimento aos profissionais da saúde

Em sua manifestação, Wanderley também faz questão de reconhecer o trabalho do cirurgião, dos médicos auxiliares, do anestesista e dos demais profissionais envolvidos no procedimento e na assistência hospitalar.

Ele destaca a importância da ciência, do conhecimento técnico, da competência, da inovação tecnológica e da dedicação dos trabalhadores da saúde, ressaltando que a recuperação é resultado de um conjunto de cuidados e acompanhamentos.

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O policial civil, professor de Biologia e diretor licenciado para tratamento de saúde do 19º Núcleo do CPERS/Sindicato também agradece aos colegas da Polícia Civil, aos profissionais da educação, aos sócios e às sócias do CPERS/Sindicato e à comunidade do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA), pelas mensagens, orações e manifestações de solidariedade recebidas durante o período.

Alta hospitalar e um novo capítulo

Após receber alta hospitalar, Wanderley seguiu para o município de Jaboticaba, onde permanece acolhido pelo carinho e pelos cuidados da mãe, dando continuidade ao processo de recuperação.

Ao recordar os três dias no complexo hospitalar, ele define a experiência como um período de enfrentamento, aprendizado, reflexão e renovação espiritual.

A fé também ocupa lugar central em sua narrativa. Ao mencionar a passagem bíblica de Tiago 5:15-16, Wanderley expressa sua gratidão pelas orações recebidas e pela oportunidade de seguir em frente.

Sua mensagem, entretanto, ultrapassa a dimensão religiosa e alcança uma reflexão sobre a importância da saúde, da ciência, da tecnologia, do apoio familiar e da solidariedade humana.

Um relato que se transforma em mensagem

Em pleno Novembro Azul, a experiência de Wanderley Dpaula traz uma mensagem importante: a saúde masculina precisa ser tratada com responsabilidade, informação e atenção. O enfrentamento do câncer de próstata exige acompanhamento médico, acesso ao diagnóstico e tratamento adequado, além de uma rede de apoio que acolha o paciente durante todas as etapas.

Ao compartilhar publicamente sua experiência, o policial civil e professor de Biologia transforma um momento particular de sua vida em uma oportunidade de conscientização.

Sua história também revela que, diante das adversidades, os pequenos gestos podem adquirir proporções extraordinárias. Um copo de água, uma refeição, uma caminhada e a presença de alguém que permanece ao nosso lado podem representar muito mais do que parecem.

Depois da cirurgia robótica, dos dias de internação e da recuperação inicial, Wanderley resume o significado dessa experiência em uma declaração que traduz sua gratidão e sua vontade de continuar vivendo:

“Deus me concedeu mais uma oportunidade. Eu renasci! E quero continuar vivendo, aprendendo, amando, compartilhando e lutando!”

Mais do que contar uma experiência hospitalar, seu relato deixa uma mensagem para este Novembro Azul: cuidar da saúde é valorizar a vida. E falar sobre o câncer de próstata também é uma forma de incentivar outros homens a procurarem orientação médica e não adiarem o cuidado consigo mesmos.