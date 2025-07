Eucares Machado parece que se realiza comentando fatos da década de 50 como se estivesse vivendo neles. De peão a motorista de ônibus dos modelos Ford 1920, ele tem um extenso currículo de trabalho.

Nascido no Lageado Grande, interior de Alegrete, trabalhou de peão e tudo que foi serviço na área rural até vir para o Exército e servir no 6º RCB, que era onde hoje é o 12º BE Comb, conforme seu relato. -Eu nunca estudei e logo fui designado a fazer comida para um batalhão onde a gente entrava para dentro das panelas para lavar, fala brincando. Eucares conta que pela dedicação, chegou a cabo de cavalaria, menciona com orgulho. Porém as fotos antigas, que registraram essa história, se perderam com o tempo.

Ele lembra que quando Getúlio Vargas se suicidou, em 1954, foram momentos tensos no Brasil. Militares ficavam na frente da unidade militar com os panelões fazendo comida para todos que ficavam em prontidão em caso de serem convocados para alguma missão.

Como não estudou e nem quis, apesar de terem oferecido essa possibilidade no quartel, Eucares diz que acabou dando baixa depois de três anos e dai começou uma peregrinação em vários trabalhos. Foi pedreiro em uma empreiteira em que ele e colegas eram do tempo em que viravam cimento de pá entre dois- num grande esforço. – Eu estive na construção da Ponte Borges de Medeiros e do antigo Hospital São José e em obras na região, quando não tinham todas essas máquinas e facilidades da construção civil como agora. -Mas era bom, diz seu Machado.

O idoso casou duas vezes e teve seis filhos e há mais de 10 anos mora com a filha Célia e o genro Mauro em Alegrete.

Depois que saiu do quartel e passou pela construção civil, resolveu ser taxista e, ainda, trabalhou com os antigos caminhões Ford 40, como biscateirio. Ele teve uma passagem pela antiga Expresso Mercúrio e ainda foi motorista do pecuarista Romualdo Pinto. Eucares Machado foi daqueles alegretenses que trabalharam por mais de 40 anos e isso inclui, até se aposentar, ser motorista de ônibus da empesa Vaucher – fazendo linhas para o interior de Alegrete e entre cidades da região.

-Imaginem aqueles ônibus antigos, assim era a nossa rotina, em estradas poeirentas, levar passageiros ao interior e buscar e levar estudantes a São Francisco de Assis que vinham fazer faculdade na antiga Fundação Educacional de Alegrete. Essa foi a minha rotina por 29 anos até a aposentadoria. Não me queixo de nada, pois hoje qualquer dificuldade reclamam, sendo que em tempos passados não tínhamos nada das facilidades de hoje e, mesmo assim, todos trabalhavam, criavam seus filhos e não havia este tanto de pessoas drogadas e perdidas na vida, atesta seu Eucares. Hoje convive com as filhas e curte netos e a bisneta Aurora.

